Dosyalar kabardı sanal icralar kapıda

Yeni icra dairesi modeli ile, icra işlemleri elektronik ortamda yapılacak. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporunda önemli bilgiler yer aldı.

Raporda, bakanlığın 2019 yılı ödenek ve harcamalarına ilişkin bilgilere yer verildi. 2019'da 21 milyar 118 milyon 452 lira olan bütçenin 21 milyar 5 milyon 434 bin lirasının harcandığı vurgulanan raporda, en yüksek harcamayı 11 milyon 199 bin 378 lira ile personel giderlerinin oluşturduğu belirtildi.

Kurumsal sınıflandırmaya göre ise en yüksek gider kalemini 10 milyar 198 milyon 920 bin 825 TL ile mahkemeler, 7 milyar 251 milyon 472 bin 825 lira ile de cezaevleri oluşturdu.

Bütçenin 641 milyon 268 bin 85 lirasını da Yüksek Seçim Kurulu harcadı. 2019'da 45 ilçe ceza infaz kurumunun kapatıldığı, 20 cezaevinin inşaatının tamamlandığı ve 15 yeni adliye binasının yapıldığı vurgulanan raporda, “2019-2023 kalkınma planına göre, sanal icra dairesi uygulamasına başlanması benimsendi” denildi.