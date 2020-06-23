DTÖ: En kötü senaryo gerçekleşmeyecek

DTÖ tarafından yapılan açıklamada 2020 için en kötü senaryo gerçekleşmese de 2021 ticaret hacminde öngörülen büyümenin tahminlerin altında gerçekleşebileceğini açıklandı.

DTÖ açıklamasına göre, dünya ticaret hacminin 2021’de yüzde 5-20 aralığında büyüme kaydetmesi bekleniyor. DTÖ nisan ayında, 2020’de küresel mal ticaretinin 2020’de yüzde 3 ila yüzde 32 arasında düşeceğini ve 2021’de toparlanarak yüzde 21 ile yüzde 24 arasında olacağını öngörmüştü.

DTÖ açıklamasında, Covid-19 pandemisinde oluşabilecek bir ikinci dalganın ekonomik büyümenin beklenenden de küçük kalmasına neden olabileceğine işaret edilerek, buna bağlı olarak küresel ticarette de yılın ikinci yarısında toparlanmanın sekteye uğrayabileceği vurgulandı.

DTÖ Genel Direktörü Roberto Azevedo, “Küresel ticarette tanık olduğumuz daralma tarihsel olarak çok büyük boyutlarda ve öyle anlaşılıyor ki, bugüne kadar kaydedilen en sert daralma olacak” dedi.

Azevedo, 2021 yılında güçlü bir toparlanma sağlayabilmek için, finans, para ve ticaret politikalarının da bunu destekleyecek güçte olması gerektiği uyarısı yaptı. (REUTERS-DHA)