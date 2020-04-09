Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dünya Bankası Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle ülke ekonomileri zor bir dönemden geçiyor. Türkiye'de de corono virüsünün ekonomiyi olumsuz etkilemesi kaçınılmaz duruyor. Dünya Bankası da Türkiye ekonomisi için 2020'ye yönelik büyüme tahminini yüzde 3'den, yüzde 0.5'e düşürdü.

15:37 -
Haberler Ekonomi
Dünya Bankası Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası Türkiye ekonomisi için 2020’ye yönelik büyüme tahminini corona virüsü öncesinde açıkladığı %3’den %0.5’e düşürdü.

Dünya Bankası’nın bugün yayınladığı rapora göre, COVID-19’un etkisi hızla artıyor ve Türkiye’de büyümeyi ve hane halklarının gelirini düşürmesi bekleniyor.

Rapora göre, küresel ticarette aksama, sermayenin güvenli limanlara yönelmesi ve hızla artan risk primi, Türkiye’nin ihracatını ve turizmini, finansmana erişimi, para birimi istikrarını ve enflasyonu etkileyecek.

Dünya Bankası belirsizlikler göz önüne alındığında, daha olumsuz bir sonucun mümkün olduğunu ifade etti. (REUTERS)

büyüme Corona Dünya para Türkiye
Son güncelleme: 15:40 09.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more