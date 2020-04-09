Dünya Bankası Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası Türkiye ekonomisi için 2020’ye yönelik büyüme tahminini corona virüsü öncesinde açıkladığı %3’den %0.5’e düşürdü.

Dünya Bankası’nın bugün yayınladığı rapora göre, COVID-19’un etkisi hızla artıyor ve Türkiye’de büyümeyi ve hane halklarının gelirini düşürmesi bekleniyor.

Rapora göre, küresel ticarette aksama, sermayenin güvenli limanlara yönelmesi ve hızla artan risk primi, Türkiye’nin ihracatını ve turizmini, finansmana erişimi, para birimi istikrarını ve enflasyonu etkileyecek.

Dünya Bankası belirsizlikler göz önüne alındığında, daha olumsuz bir sonucun mümkün olduğunu ifade etti. (REUTERS)