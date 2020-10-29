Dünya TL’deki rekor değer kaybını böyle gördü

Türk lirasındaki değer kaybı, bir kez daha dünyanın gündeminde. Yıla 5,94 seviyesinden başlayan dolar/TL, dün 8,32’yi görerek rekor tazeledi. TL, Brezilya realinin ardından yıl başından bu yana dolar karşısında dünyada en çok değer kaybeden para birimi oldu.

Bloomberg, Financial Times, Reuters, The Wall Street Journal ve BBC gibi dünyanın önde gelen ajansları ve gazeteleri, TL’deki değer kaybına ilişkin haberlerinde jeopolitik gerilimlere ve Merkez Bankası’nın (TCMB) faizleri sabit tutarak piyasada yarattığı hayal kırıklığına dikkat çektiler.

Gazeteler, ABD’de Joe Biden’ın seçilme ihtimalinin artmasının Türkiye’ye karşı yaptırım endişelerini artırdığını vurguladı.

Yabancı analistler, TCMB’nin olağanüstü toplantı yaparak sert faiz artışına gitmesi gerektiğine işaret etti.

BLOOMBERG: KAMU BANKALARI 1 MİLYAR DOLAR SATTI

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, TL’de değer kaybı sürecinin üst üste 5. günde de sürdüğünü ve bu yılki en kötü aylık performansın yaşandığını vurguladı.

TCMB’nin geçen hafta faiz artışına gitmemesinin yarattığı hayal kırıklığının TL’yi bu hafta rekor düşük seviyelere gerilettiğini öne süren ajans, artan corona virüsü vakaları, ABD seçimleri ve mali teşvik paketiyle ilgili belirsizlik ve Avrupa ile artan tansiyonun da TL’deki değer kaybında etkili olduğuna değindi.

Commerzbank AG’nin kıdemli ekonomisti Tatha Ghose, “Önümüzdeki haftalarda dolar/TL’nin 9 seviyesini aşamaması için bir neden yok” dedi. TCMB’nin faiz artışlarının artışlarının artık güvenilir bir uzun vadeli politika tepkisi olarak işlev görmeyeceğini vurgulayan Ghose, yine de olağanüstü bir toplantıyla yüklü bir faiz artışına gidilmesinin TL’deki değer kaybının önüne geçecek tek seçenek olabileceğini düşündüklerini vurguladı.

Öte yandan, Bloomberg, kamu bankalarının bu hafta TL’yi desteklemek için 1 milyar dolarlık satış yaptıklarını aktardı.

FT: OLAĞANÜSTÜ FAİZ ARTIŞI GELEBİLİR

İngiliz Financial Times gazetesi, Merkez Bankası yaklaşımını savunurken TL’nin rekor düşük seviyeye gerilediğine dikkat çekti.

“Türkiye ile geleneksel batılı müttefikleri arasında artan tansiyon, para politikası kaygılarıyla birleşti, bu da son günlerde TL üzerinde son günlerde var olan satış baskısına eklendi” diyen gazete, TCMB Başkanı Murat Uysal’ın “TL’deki değer kaybına karşı güçlü yanıt verdik” sözlerine rağmen dolar/TL’nin 28 Ekim’de 8,32’yi gördüğünü hatırlattı.

2018’de ülkeyi vurana benzer şekilde tam anlamıyla bir kur krizinin tekrarlanacağı endişelerinin arttığını öne süren gazete, yatırımcılar ve uzmanların, TL’deki değer kaybının sürmesi durumunda TCMB’nin olağanüstü toplantıyla faiz artışına gitmek zorunda kalabileceği uyarısında bulunduğunu aktardı.

BBC: JEOPOLİTİK GERİLİMLER TL’Yİ ZAYIFLATIYOR

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, “Salgın ve NATO müttefikleriyle sürtüşmenin vurduğu Türkiye ekonomisi yatırımcıları kaygılandırırken, TL dolar karşısında rekor düşük seviyeye geriledi” dedi.

Artan enflasyona rağmen TCMB’nin faiz artırmadığına vurgu yapan BBC, AB ve ABD ile yaşanan jeopolitik gerilimlerin de TL’yi zayıflattığı yönündeki yorumlara yer verdi.

Rabobank döviz analisti Piotr Matys’in “Joe Biden’ın kazanması, S400 alımı kaynaklı Türkiye için sert yaptırımlar anlamına gelebilir. Piyasa ayrıca Türkiye ile Fransa ilişkilerinin hızla kötüleşmesinden endişe ediyor” sözü de BBC haberinde yer aldı.

Haberde, TL’yi desteklemek için son 18 ayda 134 milyar dolar harcandığına, buna rağmen TL’nin bu yıl yüzde 26 değer kaybettiğine işaret edildi.

TL üzerinde baskı yaratan diğer sorunlar, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ olarak sıralanırken, Türkiye’nin sadece Batılı müttefikleri değil Rusya ile de arasının soğuduğu belirtildi.

WSJ: BIDEN KORKUSU TL’Yİ BASKILIYOR

Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, “Piyasada işlemciler, Joe Biden’ın ABD başkanlık seçimini kazanmasının Türkiye’ye karşı yaptırım olasılığını artırmasından korkuyor” dedi.

“Kazanması durumunda Joe Biden’ın Türkiye’ye karşı Başkan Donald Trump’a kıyasla daha sert bir tavır alması bekleniyor” diyen gazete, TCMB’nin faizleri sürpriz bir şekilde sabit tutmasının da TL üzerinde baskı yarattığını aktardı.

Ekonomik büyüme için gidilen kredi genişlemesinin cari açığı artırdığını, TCMB’nin TL’yi savunmak için rezervlerden milyarlarca dolar harcadığını ve artık iki aylık ithalatı bile karşılayacak kadar rezerv kalmadığını belirten gazete, Pictet Varlık Yönetimi şirketinden kıdemli ekonomist Nikolay Markov’un şu görüşüne yer verdi:

“Türkiye benzersiz bir krizle karşı karşıya ve yetkililer gerekli yanıtı vermiş değil, çok zor bir durumdalar. Buna başkanlık seçimini de eklersek, risk ciddi şekilde artıyor.”

REUTERS: MERKEZ ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ, TL DÜŞTÜ

İngiliz haber ajansı Reuters da, TL’deki değer kaybını sık sık sayfalarına taşıyor. Ajansın dünkü haberinde, TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini 3,2 puan artışla yüzde 12,1’e yükseltmesi sonrasında TL’nin rekor düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

Haberde, geçen hafta TCMB’nin faizi sabit tutmasına ve Ankara’nın ABD, Fransa, Yunanistan ile yaşadığı gerilime ve Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmaya değinildi.