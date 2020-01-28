Emekliler deprem bölgesini tarıyor

Elazığ ve Malatya'da cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken DİSK Emekli-Sen'e bağlı çok sayıda şube üyesi deprem bölgesinde ulaşılamayan köyleri tarayıp ihtiyaç listesi belirliyor.

Acil ihtiyaç listesi üyeler arasında oluşturulan sosyal medya ağı ile anında bölgelere ulaştırılıyor. Özellikle 2 bin metrenin üzerindeki bölgelere acil olarak odun sobası, battaniye, kalın giyecekler ve konteyner isteniyor.

DİSK Emekli-Sen Genel Merkez ile çeşitli il ile ilçelerdeki şube üyeleri Elazığ ve Malatya'da ulaşılamayan bölgeleri taramaya başladı. Malatya'nın Pötürge İlçesi Hüsükuşağı yeni adıyla Bölükkaya köyünde ihtiyacın çok fazla olduğu kaydedilirken kurulan çadırların 2 bin rakımlı bölgede yetersiz olmasından dolayı çok acil olarak battaniye, odun sobası, kuru gıda ve konteyner gönderilmesi istendi.

YARDIMLARIN YERİNE ULAŞMAMASI ENDİŞESİ

Sendika üyeleri önceki yıllarda yaşanan yardımların yerine ulaşamaması ihtimalini de düşünerek gözlemci ekibi oluşturdu. Yardımların ulaşması istenilen köy ve mahallelere devlet kurumlarına yardımcı olacak kendi aralarında oluşturdukları görevliler ile gönderilmesi sağlanacak.