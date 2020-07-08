Enflasyonda 14. sıraya yükseldik

Haziranda yüzde 12.62'ye çıkan yıllık tüketici fiyatları endeksi (TÜFE), Türkiye'yi dünyada en yüksek enflasyona sahip ülkeler sıralamasında 14'üncülüğe yükseltti. Dünyada en yüksek enflasyon yüzde 10 binle Venezuela'da bulunuyor. Onu yüzde 480 enflasyonla Zimbabwe izliyor. Ardından yüzde 100'ün altında ancak Türkiye'den yüksek çift haneli enflasyona sahip ülkeler Güney Sudan, Sudan, Arjantin, Liberya, İran, Haiti, Etiyopya, Özbekistan, Angola, Zambiya ve Sierra Leone olarak sıralanıyor. Sierra Leone'den sonra da Türkiye geliyor.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan raporda enflasyon analizi yapıldı ve halen yüzde 12 civarındaki yıllık enflasyonun yüzde 15'e tırmanacağı savunuldu. Raporda şu tespitler yer aldı:

TEK HANE HAYAL

“Haziran ayında TÜFE'deki artış yüzde 1.13 ile beklentilerin üzerinde çıkarken yıllık enflasyon da yüzde 12.62 oldu. Dünyada en yüksek enflasyona sahip ülkeler sıralamasında Türkiye'yi 14'üncülüğe taşıyan bu artış iktidarın yazın tek haneli enflasyon vaadini ve Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 7.4'lük revize enflasyon hedefini de çökertti. Dünya enflasyon liginde Türkiye, Sierra Leone'den sonra 14'üncü sırada bulunuyor. Bu listede, Arjantin dışında Türkiye ile benzer kategoride başka ülke yok. Tüm ekonomisini 3 ay boyunca kapatan Fransa'da Türkiye İstatistik Kurumu ile aynı gün 3 Temmuz'da açıklanan yıllık enflasyon yüzde 0.1 oldu. Bu da Türkiye'deki yıllık enflasyonun 126'da 1'ine karşılık geliyor.”