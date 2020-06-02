EPDK’dan, akaryakıt sektörüne uyarı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerinde olduğunu belirterek, ya şirketlerin bunu düzelteceğini ya da EPDK’nın tavan fiyat kararı ile bunu sağlayacağını söyledi.

EPDK’dan yapılan açıklamada, kurumun, son aylarda akaryakıt sektöründe yaşanan bazı fiyat hareketlerinin hem tüketiciyi “mağdur eden” hem de “rekabet ortamını bozan” bir hal aldığını tespit ettiği belirtildi.

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YILMAZ: OLMASI GEREKENİN ÇOK ÜZERİNDE

Tüm iller için geçerli akaryakıt fiyat marjlarının geçmiş dönemlere göre makul olmayacak biçimde arttığını tespit ettiklerini kaydeden EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz şöyle dedi: “Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde. Daha önce 3 kere uyguladığımız gibi bir kez daha gereken adımı atmaktan çekinmeyiz. Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz.”

Açıklamaya göre ayrıca EPDK akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren dağıtım şirketlerine bir yazı göndererek fiyat marjlarının bir an evvel makul seviyeye çekilmesi için gerekenin yapılmasını da istedi. (REUTERS)

