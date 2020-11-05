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Erdoğan’dan gıda fiyatları ve stokçuluk açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda fiyatlarında yükselişe yol açan stokçuluğa göz yummayacaklarını söyledi. Erdoğan, corona virüsü salgını nedeniyle pek çok ülkenin gıda ithalatını kolaylaştıran bir gümrük politikası yürüttüğünü, Türkiye'nin de bu yaklaşımın dışında kalamayacağını ifade etti.

Güncellenme: 14:38, 05/11/2020
Haberler Ekonomi
Erdoğan’dan gıda fiyatları ve stokçuluk açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, “Spekülatörlerin fiyatları yükselttiğini gördüğümüzde ithalat yolunu açıyoruz… Üreticiyi de, tüketiciyi da mağdur eden stokçuluk faaliyetlerine göz yumamayız” dedi.

Erdoğan, “Salgın döneminde tüm ülkeler gıda ürünlerinde ihtiyatlı bir gümrük politikası izlerken Türkiye’nin bunun dışında kalması beklenemez” diye konuştu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, kırmızı mercimek ithalatında bazı ülke gruplarına uygulanan gümrük vergisi oranı %19.3’ten %9’a düşürüldü. Bosna Hersek (%0) ve Güney Kore’den (%5.2) bu kapsamda yapılan ithalatın gümrük vergilerinde ise değişiklik yapılmadı.

Çerezlik olmayan ay çekirdeği ithalatının gümrük vergisi oranı da 30 Haziran 2021’e kadar tüm ülke grupları için sıfırlandı. (REUTERS)

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AKP Bosna Corona Cumhurbaşkanı Güney Kore Kore Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan Türkiye
Yayınlanma Tarihi:14:37,
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