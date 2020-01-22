Faturalardan sonra geriye kuru ekmek kalıyor

Ağbaba, asgari ücretliler ile en düşük maaşla geçimini sürdüren emeklilerin “Fatura mağduru'' olduğunu, faturalar ve ev kirası için ortalama ödenen tutar göz önüne alındığında, asgari ücretlinin yaşamını sürdürebilmesi için elinde kalan para miktarının 573 liraya düştüğünü açıkladı. Ağbaba “Son 1.5 yılda elektrik faturalarına gelen zamların toplamı yüzde 70'i bulurken, doğalgazda yüzde 53.8 fiyat artışı yaşandı. Doğalgaz için kış aylarında ortalama 456 lira, elektrik faturası için de ortalama 145 lira ödenmektedir. Ev kirasına bin 150 veren bir dar gelirlinin masrafı bin 751 lirayı bulmaktadır. Bu durumda en düşük memur emekli maaşı ile geçimini sürdüren bir ailenin elinde kalan tutar 809 liradır. En düşük işçi emeklisi de kira ve faturaları ödeyebilmesi için 496 liraya daha ihtiyaç duymaktadır'' dedi.

630 milyon çalışanın günlük geliri 3.2 dolar

KÜRESEL büyümedeki yavaşlama ile birlikte, ekonomiler istihdam yaratmakta zorlanırken, 630 milyon çalışan ise günlük 3.2 dolarlık gelir ile yoksulluk sınırında yaşam mücadelesi veriyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) dünyada 267 milyon gencin ne eğitimde ne istihdamda yer almadığına dikkat çekti.