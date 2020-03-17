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Fransa Maliye Bakanı: Gerekirse büyük şirketleri kamulaştırabiliriz

Fransız hükümeti, corona virüsü salgınının sarstığı büyük Fransız şirketlerini kurtarmak için gerekirse kamulaştırma yoluna gidebileceklerini söyledi.

Sozcu.com.tr
14:51 -
Haberler Ekonomi
Fransa Maliye Bakanı: Gerekirse büyük şirketleri kamulaştırabiliriz

Corona virüsü salgını küresel ekonomiyi sarsarken, hükümetlerden olağanüstü adımlar da geliyor.

İspanya’nın tüm özel hastaneleri kamulaştırma kararının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, büyük Fransız şirketleri korumak için gerekirse kamulaştırma dahil tüm araçları kullanmaktan çekinmeyeceklerini açıkladı.

Reuters’ın aktardığına göre, yeniden sermayelendirme ya da hisse alma yoluyla da büyük Fransız şirketlere destek verilebileceğini söyleyen Le Maire, gerekirse kamulaştırma bile yapabileceklerini dile getirdi.

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