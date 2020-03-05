‘Garanti’de fatura vatandaşa kesildi

Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri ile hayata geçirilen, yol, köprü, tünel ve havaalanlarındaki araç ve yolcu garantisi nedeniyle Hazine'nin ödediği tutarlar dudak uçuklatıyor. Ankara Garı'nda da işletmeci firmaya üç yıl için 49 milyon 629 bin lira ödendi. 2019 yılında sadece Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprüleri ve Avrasya Tüneli'ndeki araç garantisi nedeni ile 3 milyar lira aktarıldı.

14 YILLIK GARANTİ

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, 29 Ekim 2016'da hizmete açılan Ankara YHT Garı'nda her yıl artan garanti yolcu sayısına rağmen, gardan yararlanan yolcu sayısının düştüğünü ve Hazine'den çıkan paranın da katlandığını belirtti. 2018'de 2 milyon 507 bin olan yolcu, 2019'da 573 bin azalarak 1 milyon 934 bine geriledi.

Ankara YHT'de ilk 2 yıl 2'şer milyon, 3-9'uncu yıllarda 5'er milyon, 10 ve daha sonraki yıllar için de 10 milyon yolcu ile yolcu başına 1.5 dolar + KDV garantisi verildi. Akar, Ankara Hızlı Tren Garı ihalesini, Limak, Kolin ve Cengiz İnşaat'ın 20 yıl 6 ay işletme süresi ve 14 yıl yolcu garantisi ile aldığını belirtti.

Akar şunları söyledi: “2017 yılında işletmeci firmaya TL bazında 13 milyon 659 bin lira, 2018'de 14 milyon lira ve 2019'da 21 milyon 965 bin lira olmak üzere 3 yılda Hazine'nin ödediği tutar, 49 milyon 629 bin lira oldu. Bu projeler, devlet için büyük bir yük oluşturuyor. Karayollarında araç garantisi, Şehir hastanelerinde hasta garantisi, havayolları ve demiryollarında yolcu garantileri verildi. Ancak hiçbirinde verilen bu garantiler gerçekleşmiyor.”

ÖDENEN PARA HER YIL KATLANARAK ARTIYOR

CHP'li Haydar Akar, “Hazine Maliye Bakanlığı bütçe kalemlerinde Yap-İşlet-Devret projeleri için ayrılan bütçe her yıl katlanıyor. 2017'de 9 milyar lira olan ödenek 2018'de 15 milyar liraya, 2019'da 18 milyar liraya ve 2020'de 20 milyar liraya çıktı. 2021 için 23 milyar lira ayrılacak. Yeni şehir hastaneleri ve otoyolların da devreye girmesi ile artık bu durum Hazine tarafından karşılanamaz hale gelecek” dedi.