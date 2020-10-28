Gençlerin KYK borcu silinsin

Üniversiteyi bitirdikten sonra Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları ile karşı karşıya gelen yaklaşık 3 milyon 100 bin üniversiteli genç borcunu ödeyemedi. 300 bini hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Borçlarını ödeyemeyen gençler, bir süredir sosyal medya üzerinden kampanya yürüterek borçların silinmesini istiyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi ise KYK borçlarını silmiyor, sadece yapılandırıyor. Gençler, KYK borçlarının bir defaya mahsus silinmesini talep ediyor.

Sözcü Gazetesi de gençlerin sesi olarak #KYKBorçlarıSilinsin kampanyası başlattı. Kampanyaya onbinlerce gencin yanı sıra siyasetçiler de katıldı. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Öğrencilerimizi daha fazla mağdur etmeyin. Her 4 üniversite mezunu gençten 3'ü işsiz…'' derken, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer de “Gençler borçla okuyor, mezun oluyor, ancak iş bulamıyor. Yandaşların milyarlarca liralık vergisi silinirken, gençlerden para isteniyor. KYK borçları tümüyle silinsin, gençler iş bulana kadar da istenmesin” dedi.

KANUN TEKLİFLERİ BEKLİYOR

Milletvekilleri öğrenim kredisi borçlarının silinmesine yönelik yasa tekliflerini sık sık TBMM gündemine taşıdı. Konuyla ilgili 20'nin üzerinde kanun teklifi komisyonlarda ele alınmayı bekliyor ancak iktidar bu konuda yeşil ışık yakmıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve Genel Kurulda da ele alınacak olan teklifle mükellefler yıl sonuna kadar başvuruda bulunabilecek. Bu borçlar 6 ve 18 taksit seçenekleriyle 2 ayda bir ödenebileceği için vade 36 aya kadar uzayabilecek. İlk taksit Ocak 2021'de başlayacak. İlk taksit süresi içinde peşin ödeme yapılması halinde borç faizinin yüzde 90'ı, ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılırsa yüzde 50'si silinecek. Ana para borcu ise yapılandırma kapsamında ödenecek.

Yüzde 25 işsiz bari faiz almayın

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ: “KYK kredisi almak zorunda olan öğrencilerimiz erteleme başvurusu yapmaları durumunda karşılarına fahiş miktarda erteleme faizi çıkartılıyor. 21 bin lira alan 27 bin lira geri ödeyecek. Halihazırda yüzde 25 olan genç işsizlik oranını göz önünde tuttuğunuzda bu işsiz kardeşlerimizden daha fazla yüksek faizli geri ödeme istemeyin.”

Gençlerimizin Sözcüsü oldu

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: “SÖZCÜ Gazetesi bu defa öğrenim kredisi yüzünden sıkıntı yaşayan gençlerin ‘Sözcüsü' oldu ve çok yerinde bir kampanya başlattı. Milyarlık vergi borçları siliniyor da, iş bulamamış gencin KYK borcu mu silinemiyor?” dedi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut “KYK borçları yapılandırılmasın, KYK borçları silinsin” dedi.