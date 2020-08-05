Google’dan ticari sır çalan mühendis Levandowski’ye 18 ay hapis

Silikon Vadisi'nde son yılların en dikkat çeken davalarından biri sonuçlandı. Otonom sürüş mühendisi Anthony Levandowski, Google'ın ticari sırlarını çalmaktan suçlu bulundu ve 18 ay hapis ve 95 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Business Insider'da yer alan habere göre Levandowski, daha önce yaptığı açıklamada masum olduğunu ve sonuna kadar mücadele edeceğini söylemişti. Ancak mart ayındaki davada mahkeme Google'ı haklı buldu ve 40 yaşındaki mühendisin 179 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Levandowski bunun üzerine iflas ettiğini açıkladı.

SALGIN NEDENİYLE HAPSE SONRA GİRECEK

Son görülen duruşmada hakim William Alsup, 33 suçlamadan birini kabul eden Anthony Levandowski'ye 18 ay hapis cezası verdi. Avukatlar, Levandowski'nin son yıllarda iki kez zatürre geçirdiğini ve bu nedenle ev hapsine alınmasını istedi. Ancak hakim Alsup bunu geri çevirdi. Levandowski, corona virüsü salgını nedeniyle federal cezaevine hemen girmeyecek.

'50 YILLIK KARİYERİMDE GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK DAVA'

75 yaşındaki hakim William Alsup, kararını açıklarken yaptığı konuşmada, “Bay Levandowski büyük problemleri çözebilir. Buna saygı duyuyorum. Bunu bilmenizi istiyorum. Ancak bu küçük bir suç değil. Bu, yaklaşık 50 yıllık mesleki kariyerimde gördüğüm en büyük ticari sır davası. Buna ceza vermemek, gelecekte benzer suç işlemeyi düşünenlere yeşil ışık yakmak olur. Böyle bir şeye kalkışmak isteyenlerin ‘Sonum federal cezaevine girmek olacak' diye düşünmelerini istiyorum” dedi. Alsup ayrıca Levandowski'nin hapis cezasını çektikten sonra en az 200 kişilik bir gruba ‘Neden federal cezaevine girdim' konulu bir konuşma yapmasına hükmetti.

KURDUĞU ŞİRKETİ UBER 680 MİLYON DOLARA ALDI

Anthony Levandowski, 2007'de Google'da çalışmaya başladı. Otonom araçlar üzerinde çalışan Levandowski, şirketin bu konuya yeterince önem vermemesinden ve hızlı hareket etmemesinden şikayetçiydi. Levandowski bu nedenle ayrılıp, otonom araçlar üzerine kendisi bir şirket kurdu. Lidar teknolojisini arabalara başarıyla entegre etti. Google'ın patronu Larry Page, bu şirketi 20 milyon dolara satın alarak Levandowski'ye desteğini gösterdi. Ancak işler yine onun istediği kadar hızlı ilerlemedi. Levandowski, 2016'da kendi ekibini de yanına alıp Waymo'dan (Google'ın otonom sürüş şirketi) ayrıldı ve otonom tırlar üzerine bir şirket kurdu. Sadece altı ay sonra Uber, 680 milyon dolara bu şirketi satın aldı.

YANLIŞLIKLA ATILAN MAİL HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARTTI

İşler, bir Uber çalışanının teknik çizimler içeren bir dosyayı yanlışlıkla bir Google çalışanına göndermesiyle karıştı. Google'dakiler, çizimlerin kendilerininkinin aynısı olduğunu fark etti. Hemen Levandowski'nin bilgisayarı inceleme altına alındı ve mühendisin ayrılmadan önce şirketten 14 bin dosyayı kişisel dizüstü bilgisayarına aktardığı tespit edildi. Üstelik Levandowski'nin bir de Google'da ‘hard disk kopyalama kayıtlarını nasıl yok ederim' diye arama yaptığı belirlendi. Bunun üzerine Google, Uber'e dava açtı. Uber CEO'su Travis Kalanick, mahkemede ifade vermeyi reddeden Levandowski'yi kovdu. Daha sonra Uber, Google ile anlaşma yoluna giderek 245 milyon dolar ödedi.