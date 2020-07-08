Güncel altın fiyatları ne durumda? Çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın hem önemli bir hediyeleşme aracı hem de birikim kültürümüzün bir parçası. Düğün mevsiminin gelmesiyle hediye ve yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın fiyatı 396 lira seviyelerinde seyrediyor…

ALTIN FİYATLARI 8 TEMMUZ

Çeyrek altın: 649,60 Lira

Yarım altın: 1.297,50 Lira

Gram altın: 396,11 Lira

Cumhuriyet altın:2.585,20 lira

ALTIN ALIM SATIMINDA VERGİ VAR MI?

Altın alım satımının döviz işlemi gibi kabul edilip vergi getirilmesinin yasaya aykırı ‘hukuksuz idari işlem' olduğu bildirildi. Prof. Semih Öz, yasanın sadece döviz işlemlerini kapsadığını belirtti. Türkiye’de büyük tartışmalara yol açan ve yavaş yavaş Tobin vergisine doğru adımlar atıldığı yorumlarına neden olan uygulamayı değerlendiren Prof. Semih Öz, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da, kambiyo kelimesinin dövizle eş anlamlı olarak kullanıldığını ve “döviz efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev’i hesap, belge ve vasıtaları” olarak tanımlandığını dolayısıyla bu tanımın içerisinde ‘altın’ ile ilgili bir tarifin yer almadığını söyledi.