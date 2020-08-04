Halkbank sınav yerleri açıklandı! Halkbank personel alım sınavı ne zaman?

Halkbank sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar Halkbank sınav giriş belgeleri ile 8 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak sınava katılabilecekler. Sınav sonrasında yapılacak alım için her ilin ihtiyacının 4 katı kadar aday mülakat aşamasına çağırılacak.

HALKBANK SINAVI NE ZAMAN?

Halk Bankası personel alımı sınavları 8 Ağustos 2020 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 18 farklı merkezde gerçekleştirilecek.

HALKBANKASI SINAV YERLERİ

HALK BANKASI SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 3 Ağustos 2020 – 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden “E-posta adresi” ve “Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir.

Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecek.

SINAV SORULARI NASIL OLACAK?

Yazılı sınav ‘Genel Yetenek Testi' bölümünden oluşacaktır. Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.