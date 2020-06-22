İcra dosyası sayısı 26 milyonu aştı

Ekonomik kriz, icra dosyalarının artmasına neden oldu. Ülke genelinde açılan icra davalarının sayısı 26 milyon 154 bine ulaştı. Corana virüsü salgını dolayısıyla 21 Mart'tan itibaren borç ve alacak takiplerinin durdurulması icra davalarının da kısa bir mola vermesine neden oldu.

Geçen hafta adliyelerin yeniden açılmasıyla birlikte icra dairelerinde yeniden uzun kuyruklar oluştu. CHP'nin hazırladığı rapora göre, sadece 15-19 Haziran tarihleri arasında UYAP üzerinden toplam 244 bin 662 icra başvurusu yapıldı. Salgında milyonlarca kişinin işini, gelirin kaybetmesi önümüzdeki günlerde icra davalarının çığ gibi artmasına neden olacak.

İcra dairelerine geçen yıldan toplam 23 milyon 644 bin dosya devretti. Yılbaşından 19 Haziran tarihine kadar ise UYAP üzerinden açılan icra dosyalarının sayısı 2 milyon 510 bin oldu. Böylece adliyelerdeki icra davaları dosya sayısı 26 milyon 154 bine ulaştı.

CHP grubunun hazırladığı ekonomi raporunda icra dosyalarındaki artışa dikkat çekildi. Dosya sayısı 31 milyonu aşarken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Adliyelerde yaşanan yoğunluğun nedeni, iktidarın ekonomi politikalarıdır” dedi.

Raporda icra dairelerine geçen yıl 10 milyona yakın yeni dosya eklenirken, önceki yıldan devredenlerle birlikte toplam dosya sayısının 31 milyonu aştığına işaret edildi. Raporda yapılan değerlendirmeye göre, 2018'de sonuçlanmamış toplam 21 milyon 659 icra dosyası devralan icra dairelerine 2019'da 9 milyon 826 bin dosya eklendi. Böylece yıl içerisinde icra dairelerinde işlem gören dosya sayısı 31 milyon 485 bine kadar yükseldi.

7 MİLYON SONUÇLANDI

Mahkemelerde geçen yıl 5 milyon 215 bin dosya işlemden kaldırılırken, 2 milyon 626 bin dosya ise sonuçlandırıldı. Raporda şöyle denildi: “Toplam 7 milyon 840 bin dosyayı sonuçlandıran icra daireleri 2020 yılına ise 23 milyon 644 bin dosya devretti. Yılbaşından 19 Haziran'a kadar UYAP üzerinden açılan icra dosyalarının sayısı ise 2 milyon 510 bin oldu.

Geçen yıl aynı dönemde 4 milyon 662 bin başvuru yapılmıştı. Bu azalma, salgında alınan önlemler kapsamında 21 Mart itibarıyla icra takiplerinin durdurulmasından kaynaklandı. İcra takiplerinin yeniden başladığı son bir haftada (15-19 Haziran günlerini kapsayan hafta) UYAP üzerinden 244 bin 662 icra başvurusu yapıldı.”

TÜİK icra müdürlüklerine gitsin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Adliyelerde yaşanan yoğunluğun nedeni, iktidarın ekonomi politikalarıdır. Bu koşullar altında, kamu bankaları yönetim kurullarına güreşçi, eski AKP milletvekili ve ‘liyakatli değil sadakatli' bürokratlar atanmaktadır.

Daha acısı yandaş ataması sonrası sarayın keyfine uygun rakamlar üretmekten sorumlu TÜİK, işsizliği düşürüp, güllük gülistanlık bir ülke tablosu çizmektedir. Gerçekleri yazmaya eli gitmeyen TÜİK yöneticilerini adliyelerdeki icra müdürlüklerinin önüne davet ediyorum” diye konuştu.