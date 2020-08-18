İEF 9-13 Eylül tarihleri arasında açılacak

Dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) bu yıl açılıp açılmayacağı sorusu yanıtını buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 1 Eylül'e kadar tüm fuar organizasyonlarının iptali, sonrasında da nasıl bir yol izleneceğinin belli olmaması nedeniyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ankara'da bir görüşme yaptı. Başkan Soyer görüşme sonrasında 89. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 9-13 Eylül tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu.

“BU YIL FUAR KAPILARINI 9 EYLÜL'DE SAĞLIK ÖNLEMLERİYLE AÇACAK”

Bakan Pekcan'ın 1 Eylül'den itibaren kapalı alanlarda fuar düzenlenebileceği müjdesini verdiğini belirten Soyer, böylece İEF üzerindeki soru işaretlerinin de kalktığını belirtti. Başkan Soyer şöyle konuştu:

* İEF sadece 1942 yılında 2. Dünya Savaşı yüzünden yapılamamış. O yıl da 20 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında Kültürpark şenlikleri düzenlenmiş. Salgın tehlikesi nedeniyle bu yıl fuar kapılarını 9 Eylül'de Kültürpark'ta, sağlık önlemleriyle açacak.

* Gerekli düzenleme ve kurallarla İEF İzmir ekonomisine katkı koymaya devam edecek. Akdeniz temasını bu yıl kısıtlı etkinliklerle başlatıyoruz, önümüzdeki yıl İEF için Akdeniz teması devam edecek. 2021 90. İEF Akdeniz Teması ile çok güçlü bir Akdeniz etkinliği ve fuarına dönüşecek.

ULUSLARARASI İZMİR İŞ GÜNLERİ

9 Eylül'deki İEF öncesi İzmir İş Günleri pandemi nedeniyle online zirve olarak 3-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı himayesinde, İBB ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret temalı İzmir İş Günleri için yapılan hazırlıklar da görüşmede değerlendirildi.

6. İzmir İş Günleri Ticaret Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin işbirliği ile dolu dolu bir program oluşturuldu. İspanya, Fas ve İtalya Ticaret Bakanları da açılış oturumuna katılacak.

Oturumlarda delegasyonlar arasında ve bakanlar seviyesinde yapılacak görüşmeler kapsamında Türkiye ile katılımcı ülkeler bir araya gelerek pandemi sonrası ticaret fırsatlarını değerlendirilecek.

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