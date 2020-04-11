İşçi askıya alındı patron kurtarıldı

Evinden çıkamadığı için karnını doyuramaz hale gelen dar gelirlilerin durumuna çözüm aranırken, iktidarın hazırladığı paketten yine patronları kurtaracak düzenlemeler çıktı.

İşten atmayı 3 ay yasaklayan düzenlemenin yasalaşması halinde yüz binlerce işçinin iş sözleşmesinin askıya alınıp ücretsiz izne gönderileceğinden endişe ediliyor.

Bu düzenleme çıktıktan sonra patronlar maaş ödememek için istediği kadar işçiyi ücretsiz izne ayırabilecek. Bu sayede asgari ücretli başına patron her bir işçiden 3 bin 458 lira tasarruf edecek. 2 bin 324 liralık asgari ücretini kaybeden işçi bin 177 lirayla açlığa mahkum olacak.

VİRÜS PİYANGOSU

3 ay veya uzatma halinde 6 ayın sonunda eğer işler düzelmişse işçinin askıya alınmış sözleşmesi otomatik olarak devam edecek. Düzelmezse, aylarca ücretsiz izinli görünen işçiler yasak kalkar kalkmaz işten atılabilecek.

Düzenlemenin 2001 krizini örnek gösteren işverenler tarafından iktidara önerildiği bildirildi.

AKP'nin hazırladığı torba yasa teklifinden çıkan 3 ay işten atma yasağı ile ücretsiz izinle ilgili düzenlemeler işçilik giderlerinden her fırsatta şikayet eden işverenler için adeta virüs piyangosu oldu.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde işçi direkt ücretsiz izne gönderilebilecek. Bu durumda işveren örneğin asgari ücretli her bir işçisi için 2 bin 324 lira maaşı ödemekten kurtulacak.

İşveren ayrıca Maliye'ye yaklaşık 155 lira Gelir Vergisi ile 22.3 lira Damga Vergisi'ni ödemeyecek.

İŞÇİ VE DEVLET ZARARDA

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 868 lira, İŞKUR'a 88 lira prim ödemekten de kurtulacak. İşverenler, ücretsiz izne gönderdikleri asgari ücretli her bir işçi başına toplamda 3 bin 457 lira, asgari ücretin üzerinde maaş ödediği işçiler için ise çok daha yüksek tutarlarda tasarruf sağlayacak.

Ücretsiz izin uygulamasından en büyük zararı ise işçiler görürken devlet de büyük bir vergi ve sigorta priminden mahrum kalacak. Asgari ücretli bir işçi ücretsiz izne gönderildiğinde aylık net geliri 2 bin 324 liradan bin 177 liraya düşecek.

İşçi asgari ücretle zaten geçinemezken bu sefer bin 147 lira daha düşük bir parayla ay başını getirmeye çalışacak.