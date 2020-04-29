İşte ABD’nin AVM planı

ABD'de en fazla AVM'ye sahip olan şirket Simon Property Group (SPG) ülke genelindeki 49 AVM'sini önümüzdeki cumadan pazartesi gününe kadar açmaya hazırlanıyor.

Firma tarafından şirket içi gönderilen bir yazışmaya göre AVM'ye girecek müşterilere maske ve el dezenfektanı dağıtılacak. Aynı zamanda müşterilerin ateşi de ölçülecek.

PAZARTESİDEN CUMARTESİYE 11:00-19:00 ARASI

Açılacak AVM'lern bir bölümü Güney Carolina, Atlanta ve Georgia'da olacak. Söz konusu AVM'ler pazartesi cumartesi arası 11:00-19:00 arası hizmet verecek. Pazar günü de 12:00-18:00 arası AVM'ler açık olacak.

SPG tarafından yapılan açıklamada AVM'ler kapandıktan sonra büyük bir dezenfekte işleminin başlatılacağı, yemek katları, asansörler, kapı tutacaklarının tekrar tekrar temizleneceği vurgulandı.

MASKE ZORUNLU YEMEK KATI SINIRLI KAPASİTE İLE ÇALIŞACAK

AVM içindeki çalışanların maske takması ise zorunlu olacak. AVM yönetimi yiyecek katındaki sandalye sayısını azaltarak insanların yemeklerini alıp evlerini gitmelerini sağlamak istiyor. Öte yandan çocuk oynama alanı da limitli kapasite ile çalıştırılacak.

KİŞİ BAŞI 4.6 METREKARE ALAN

AVM'lere girişlere insan sınırlaması da getirilmesi planlanıyor. Buna göre her bir insanın 4.6 metrekare kişisel alana sahip olduğu şekilde AVM'ye insan alınacak. AVM'ye ne kadar insan alınacağı metrik teknoloji kullanılarak anlık olarak ölçülecek. AVM'lerin içindeki büyük perakende mağazaları ise açık olup olmayacaklarına kendileri karar verecek.

AVM’LERDEN UZAK DURUYORLAR

Coresight Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre ABD'de insanların yüzde 45'i AVM'lerden, sinema salonlarına göre daha fazla uzak durmak gerektiğini düşünüyor.

AVM zincirinin CEO'su David Simon Başkan Donald Trump'ın ekonomiyi yeniden açma komitesinin bir üyesi.