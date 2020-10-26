İşte dolarda ve piyasada son durum

Türkiye piyasaları için bu haftanın en önemli gündemi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanacak olan yılın son “Enflasyon Raporu” olacak. Dolar/TL haftaya 7,98 seviyesinin üstünde rekor seviyesinden başladı.

TCMB Başkanı Murat Uysal’ın sunumuyla açıklanacak olan raporda yıl sonu enflasyonu için son tahminler yer alacak. Temmuz ayında yayımlanan önceki raporda enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9, 2021 yılı sonunda ise yüzde 6,2 olarak gerçekleşeceği öngörülmüştü.

BU HAFTA HANGİ VERİLER AÇIKLANACAK?

İstanbul’da gerçekleştirilecek “Enflasyon Raporu” sunumu 28 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da başlayacak. Aynı gün, 22 Ekim tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Citigroup tarafından organize edilen yatırımcı toplantısında yapacağı değerlendirme yakından takip edilecek. Citigroup’un toplantısı 27 Ekim’de düzenleniyor. Haftanın ilk günü TCMB tarafından açıklanacak kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi izlenecek. Kapasite kullanımı en son yüzde 74,6 seviyesine kadar gelmişti. Reel kesim güven endeksi ise 105,3 puan seviyesinde bulunuyor.

TÜİK çarşamba günü ekonomik güven endeksini açıklayacak. Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen ekonomik güven endeksi geçen ay 88,5 puan olarak açıklanmıştı.

Haftanın ve ayın son günü veri anlamında yoğun geçecek. TÜİK 3.çeyrek turizm geliri, hizmet üretici fiyat endeksi, dış ticaret rakamları (10.00), Kültür ve Turizm Bakanlığı yabancı ziyaretçi sayısı (11.00), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) Eylül ayına ilişkin bankacılık sektörü aylık raporunu (14.00) açıklayacak.

YURT DIŞINDA FAİZ KARARI İZLENECEK

Yurt dışında haftanın en önemli gündemi Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararı olacak. Türkiye piyasalarının tatil olduğu 29 Ekim’de açıklanacak kararda, ECB’nin faizde değişikliğe gitmesi beklenmiyor (15.45). ECB’nin 1,35 trilyon dolar büyüklüğündeki pandemi tahvil alım programını (PEPP) Aralık ayında 500 milyar euro artıracağını öngörülüyor.

Kararın ardından Başkan Christine Lagarde, basın toplantısı düzenleyecek (16.30). Aynı günün sabahı Japonya Merkez Bankası(Boj) faiz kararını duyuracak. Bankanın -%0,10 seviyesinde olan faizi değiştireceği tahmin edilmiyor. Başkan Haruhiko Kuroda, kararın ardından basın toplantısı düzenleyecek. Kanada Merkez Bankası(BoC) faiz kararı 28 Ekim Salı günü açıklanacak ve tahminler BoC’un da faizde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde.

ABD’de 29 Ekim’de açıklanacak 3.çeyreğin ilk büyüme tahmininde rekor artış bekleniyor. Analistlerin büyüme tahmini yüzde 30’un üzerinde oluştu. ABD ekonomisi 2.çeyrekte yüzde 31,4 küçülmüştü. ABD’de pazartesi yeni konut satışları, salı dayanıklı mal siparişleri, S&P konut fiyat endeksi, Conferance Board tüketici güven endksi, çarşamba öncü ticaret, perşembe işsizlik başvuruları, bekleyen konut satışları ve cuma kişisel gelirler ve harcamalar, istihdam maliyet endeksi, Chicago PMI ve Michigan tüketici güven endeksi verileri izlenecek. Haftanın diğer bir önemli gündemi Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi toplantısı olacak. Bugün başlayan toplantı 3 gün sürecek. (FOREKS-SOZCU.COM.TR)