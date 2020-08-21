İşte “müjde” beklentisiyle en çok değerlenen şirketler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iki gün önce yaptığı “Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz. Yeni bir dönem açılacak” açıklamasının ardından dolar/TL'de sert düşüş, Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksinde yükseliş görüldü.

Açıklama öncesinde 7,38 seviyelerinde olan dolar/TL kuru, 7,21’e kadar geriledi. Euro/TL’de de bu sürede 8,81'den üzerinden 8,52'ye çekildi.

Borsa İstanbul’da ise enerji hisselerinde üç günde yüzde 25’e varan artışlar kaydedildi.

TL SON ÜÇ GÜNDE YÜKSELİŞTE BİRİNCİ

Son yıllarda hep dolar karşısındaki değer kaybı ile dünya gündeminde olan TL, son üç günde dolar karşısında en iyi performans gösteren para birimi oldu. Üç günde TL, dolar karşısında yüzde 2’ye yakın değer kazandı. Bu süreçte en çok değer kaybeden para birimi ise yüzde 1,75’lik oranla Rus rublesi oldu.

TL’den sonra en çok değer kazanan para birimi ise yüzde 0,87 ile Şili pezosu oldu.

ENERJİ HİSSELERİNDE “MÜJDE” RÜZGARI

Son üç günde BİST 100’de en çok değer kazanan şirket, yüzde 25,7’lik oranla Zorlu Enerji Elektrik Üretim şirketi oldu. Onu yüzde 24,4 ile Petkim, yüzde 23,7 ile İpek Doğal Enerji Kaynakları, yüzde 17,9 ile Aksa Enerji, yüzde 16,2 ile Tüpraş takip etti. Borusan da yüzde 13,9 ile değer artışında altıncı sırada yer aldı.

Tera Yatırım’dan ekonomist Enver Erkan, “müjde” açıklamasının, Türk hisse senetlerini küresel borsalardan pozitif yönde ayrıştıran bir katalizör olarak piyasayı etkilediğini belirterek “Açıklamanın yapılması öncesinde piyasadaki tahminler ve kaynak haberlerinin, bunun Karadeniz'de bulunan enerji kaynaklarıyla alakalı olduğunu ortaya koyması özellikle enerji ile ilgili hisselerdeki hareketi destekledi” dedi.

Karadeniz'de enerji kaynağı spekülasyonların, bunun da enerjide dışa bağımlılığın azaltacağına ve bu kaynağın dışarıya da ihraç edilmesiyle döviz girişi sağlanabileceğine dair görüşlerin para piyasalarındaki hareketlerde de etkili olmuş göründüğünü belirten Erkan, “Sayın Erdoğan'ın konuşması öncesinde dolar/TL kuru 7,20 seviyelerine indi. BİST'te 1145 seviyesi üzeri pozitifliğin devamına katkıda bulunabilir. Bir yandan kur hareketliliğini de izleyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.