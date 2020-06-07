‘İşten çıkarma yasağı uzatılsın’

CHP, 17 Temmuz'da sona erecek olan işten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılmasını istedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hükümete 12 maddelik ekonomik önlem paketi çağrısında bulundu ve ‘'Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin ücretleri daha sonra yararlanacakları işsizlik ödeneğinden mahsup edilmemeli, koşullar arasında bulunan 3 yıl 450 gün prim ve 60 gün kesintisiz hizmet şartına da son verilmelidir'' dedi.

GIDADA VERGİ KALKSIN

İşsizlik Sigortası Fonu'nda 132 milyar lira olduğunu hatırlatan Ağbaba, ücretsiz izne çıkartılan işçilere bu süreçte asgari ücret düzeyinde aylık 2 bin 324 lira ödeme yapılmasını da istedi. Pandemi sürecinde faaliyetleri durdurulan 252 bin 690 iş yerinde çalışan 2 milyon 413 bin kişinin gelir kayıplarının devlet tarafından işsizlik sigorta fonundan karşılanmasını önerdi. Ağbaba şu taleplerde de bulundu:

– İşsizlik Sigortası Fonu sadece çalışanlara tahsis edilmelidir. İşverenler ve kamu bankalarına teşvik olarak kullanılmasının önüne geçilmelidir.

– Kayıt dışı çalışıp işini kaybeden işçilere de asgari ücret düzeyinde destek sağlanmalıdır.

– Tüm yurttaşların geçimini sağlaması için aile sigortası uygulaması hayata geçirilmelidir. -Temel tüketim ve ihtiyaçlar üzerindeki vergiler kaldırılmalıdır.

– Düzensiz ve keyfi olarak yapılan sosyal yardımlar yerine tüm yurttaşların geçimini sağlaması için aile sigortası uygulaması hayata geçirilmelidir.

‘ASGARİ ÜCRETİ ERİDİ YENİDEN BELİRLENMELİ’

Veli Ağbaba, yılbaşında net 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücretin alım gücünün yılın yarısına gelmeden düştüğünü belirterek, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılı için 2. kez toplanmalı, asgari ücret çalışanlar için tekrar belirlenmelidir. Asgari ücretten vergi kesintisine de son verilmelidir” dedi.

Ağbaba, salgın nedeniyle gelir kaybı yaşayan yurttaşların kira, fatura ve kredi borçlarının hükümet tarafından karşılanması gerektiğine de dikkat çekerek, “Covid-19, iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınmalıdır” dedi.