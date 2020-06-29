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‘İzleyen yok, ama reklamlar yandaşa gidiyor’

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Atila Sertel, “Reklamlar sadece yandaşa değil, izlenirlilik ve okunurluk ölçüsüne göre hakkaniyetle dağıtılsın. Siz tüm müşterilerinizi düşünmüyor, yandaş kanal ve gazeteleri beslemeye bakıyorsunuz” dedi.

Zekeriya ALBAYRAK
06:00 -
Haberler Ekonomi
‘İzleyen yok, ama reklamlar yandaşa gidiyor’

Sertel, Halkbank ve iştiraklerinin bilançolarının görüşüldüğü KİT Alt Komisyonu'nda Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın reklam politikasını eleştirdi. Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan Sertel, “Satılmayan gazetelere, izlenmeyen televizyonlara reklam verme nedeniniz nedir? Talimat mı alıyorsunuz” diye sordu.

ŞAHİN BİLGİ VERSİN

Bankanın Halk TV, KRT TV, Tele1 gibi kanallarda, SÖZCÜ, Aydınlık, Evrensel, Yeniçağ gibi gazetelerde ilan ve reklamlarına rastlamadığını ifade eden Sertel, Halkbank yönetimine atanan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in izlenirlilik oranına göre reklam verilecek kanallar hakkında yönetime bilgi vermesini istedi.

CHP'li Atila Sertel, kamu bankalarının reklam politikasını gözden geçirmesini istedi.

Son güncelleme: 01:22 29.06.2020
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