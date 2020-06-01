Kafe ve restoranlar ile Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı açıldı

Corona virüsünün Türkiye’de görülmesinin ardından ilk kapatılan yerlerden biri kafe ve restoranlardı.

Yaklaşık 3 aydır sadece paket servis hizmeti veren mekanlar, bugünden itibaren belirli kurallar çerçevesinde açıldı.

İstanbul’un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi’ndeki kimi kafe ve restoranlar müşterilerini kabul etmeye başladı.

Öte yandan kafe ve restoranlar haricinde giyim, kozmetik ve diğer mağazaların da bugün itibarıyla dükkanlarını açtığı ve hazırlıklarını sürdürdüğü görüldü.

Yeni normalin ilk gününde İstiklal Caddesi’nde bir kafeye gelen Raşit Özdemir, “Özlemişiz aslında. İstiklal Caddesi, Taksim, Türkiye’nin kalbi. Kahvaltımızı yaptık, çayımızı içtik. Umarım tekrar bu tarz günleri yaşamayız. Hasta sayısı ve iyileşen sayısı arasında önemli bir fark var. Tüm önlemleri almış durumda mekanlar. Ateş ölçerle gelen insanların ateşi ölçülüyor. Sosyal mesafe de korunduğu için herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum” dedi.



Bir vatandaş da “Ben her sabah 8-8.30’da işime gidip geliyorum. Her sabah da burada kahvemi içerim. 2 buçuk aydır gelemiyordum. Bugün geldim kahvemi içtim. En mutlu insan benim” ifadelerini kullandı.

KAPALIÇARŞI VE MISIR ÇARŞISI AÇILDI

Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın katıldığı törenle açıldı. Kapalıçarşı’nın açılışı nedeniyle çarşının Nuruosmaniye kapısında bir tören düzenlendi.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Vali Yerlikaya’nın konuşması ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’nın duasıyla tarihi çarşı yeniden kapılarını açtı. Vali Yerlikaya, çarşı içinde gezerek esnafı selamladı, bazı dükkanları da ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Vali Yerlikaya girdiği bir dükkanda içeridekilerin maske takmadığını görünce de uyardı.

MISIR ÇARŞI’DA DUALARLA AÇILDI

Vali Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, İstanbul İl Prof. Dr. Müftüsü Mehmet Emin Maşalı daha sonra Eminönü’ndeki tarihi Mısır Çarşı’na geçti.

Çarşının içinde bulunan dua meydanı ahşap ezan köşkü önünde kısa bir konuşma daha yaparak, esnafa hayırlı kazançlar diledi. Valinin konuşmasının ardından Mehmet Emin Maşalı’nın okuduğu duayla Mısır Çarşı’da açıldı. Vali Yerlikaya burada da esnafı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

DÜKKANINI AÇTI ÇORBA DAĞITTI

20 Mart tarihinde corona virüsü tedbirleri kapsamında iş yerini kapatan esnaf Erdoğan Aktaş, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de başlayan normalleşme süreciyle lokantasını açtı.

Lokantasını açar açmaz vatandaşlara çorba dağıtan Aktaş, 20 Mart tarihinden beri iş yerinin kapalı olduğunu ifade ederek, “Bugün ayrı bir sevinç, ayrı bir heyecan ile bir yerimizi açıyoruz. Rabbim bizi ve ülkemizi bu korona virüsten bir an önce kurtarsın, eski günlerde olduğu gibi bereketli günlere geri dönmek istiyoruz” dedi.