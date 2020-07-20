Kamu bankalarının döviz açığı büyüyor

BDDK’nın Cuma günü yayımladığı verilere göre kalkınma bankaları da dahil olmak üzere kamu bankalarının piyasalara ve diğer kuruluşlara verdiği dövizin bir göstergesi olan yabancı para net genel pozisyon açığı en az beş yılın yeni zirvesine çıkarak bankaların özkaynaklarının %24.3’üne yükseldi.

BDDK herhangi bir bankanın yabancı para net genel pozisyon açığının art arda iki haftadan uzun bir süreyle özkaynakların %20’sini aşmasını istemiyor. Düzenlemelere göre bankalar yılda altı defa bu limiti iki hafta süreyle aşabiliyorlar.

Ancak kamu bankalarının yabancı para açık pozisyonları 3 Temmuz’dan bu yana, yani iki haftadır %20 eşiğinin üzerinde yer alıyor. BDDK verisi tek tek hangi bankanın eşiği aştığını ise belirtmiyor.

Reuters’da geçen hafta yayımlanan bir haberde de dikkat çekildiği üzere TL’nin istikrarlı ve rekabetçi bir seyir izlemesi Türkiye’nin yeni ekonomi politikasının temel hedeflerinden biri haline gelirken, Merkez Bankası rezervlerinden yapılan döviz satışlarına son dönemde kamu bankalarının kendi bilançolarından yaptıkları satışlar da ekleniyor.

Kamu bankalarının geçen yıl Aralık ortasında neredeyse sıfır olan net döviz açık pozisyonları Haziran’dan itibaren belirgin artış göstererek 10 Temmuz itibarıyla 9.3 milyar seviyesine ulaşmış oldu. (REUTERS)