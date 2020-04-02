Kamu ihaleleri corona virüsü yüzünden feshedilebilecek

Resmi Gazete’de bugün yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre COVID-19 salgını çerçevesinde kamu ihaleleri yeniden değerlendirilecek.

Salgın sebebiyle aldığı işi yerine getiremeyecek olan firmalar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değerlendirmesi alınacak.

Alınan değerlendirme doğrultusunda ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan meydana gelmiş olması, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı ve sözleşme feshi gerçekleştirilebilecek.

Hükümet böylece hem işlerin salgın sonrası daha fazla aksamaması hemde olası daha büyük maddi kayıpların önüne geçmeyi planlıyor. Corona’dan dolayı sözleşme feshi veya süre uzatımı isteyen firmalar işin yapıldığı ilgili idareye başvuracak.

BÜYÜK BİR PROJE BELEDİYEDEN BAKANLIĞA GEÇTİ

Öte yandan bugün Resmi Gazete’de yer alan bir karar ile devam eden kamu projelerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki şehir hastanesi tramvay hattı işi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi.