Kanadalı Alamos Gold hâlâ direniyor

Madencilik ruhsatı iptal edilmeyen şirket, ruhsat yenilenene kadar inşaat çalışmalarını durdurdu ancak ruhsat başvurusunun değerlendirme aşamasında olduğu da ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in bu konudaki sorusunu yanıtladı ve “Firmanın ruhsat yenileme başvurusu değerlendirme aşamasındadır” dedi. CHP'li Erkek de SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bakanlık tarafından verilen yanıt konuyu daha da dikkatle takip etmemize neden olacak. Kanadalı şirketin bir başvurusu var ve hâlâ değerlendirme aşamasında. Umarım bu olayı soğutup, gündemden düştükten sonra dosyayı yeniden açmaya çalışmazlar ya da bölgeden Kanadalı firmayı gönderip, doğayı yerli bir firmanın sömürüsüne açmazlar. Kaz Dağları'nı, geleceğimizi ve çocuklarımıza bırakacağımız doğal mirası korumaya devam edeceğiz.”