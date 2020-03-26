Karantina alkol satışlarını da artırdı

Türkiye'de ilk corona virüsü vakası 10 Mart'ta tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk vakayı 11 Mart gece yarısı saat 01:00'da duyurdu.

Bunun üzerine vatandaş kendi OHAL'ini ilan ederek marketlere koştu ve gıda malzemelerini stoklamaya başladı.

Bilhassa kolonya ve el dezenfektanı gibi ürünlere ulaşmak son derece zor bir hale gelirken marketlerde söz konusu ürünlerin olduğu raflar boş kaldı.

İlk vakanın resmi ağızlardan duyurulmasından önceki 10 gün (1-10 Mart) ve sonraki 12 gün (11-22 Mart) arasındaki satış hacmine bakıldığı zaman alkollü içeceklerin satışında da büyük artış yaşandı.

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EN FAZLA ŞARAP EN AZ BİRA SATIŞI ARTTI

Türkiye'de alkol satışı da yapan ünlü marketlerin birinden sozcu.com.tr'nin aldığı rakamlara göre şarap, köpüklü şarap ve şampanya grubundaki satışlar vatandaşların evlerinde karantinada oldukları sürede önceki 10 güne göre yüzde 83 arttı. Alkollü içecekler grubunda şarap, köpüklü şarap, şampanya grubunun ardından en fazla satış artışı likörde görüldü. Likörü, rom, rakı, cin-votka-tekila, konyar, viski ve bira izledi.