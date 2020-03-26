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Karantina alkol satışlarını da artırdı

Sozcu.com.tr'nin Türkiye'nin önde gelen bir market zincirinden aldığı rakamlara göre karantina boyunca alkollü içecek satışları da hatırı sayılır bir biçimde arttı. Şarap, köpüklü şarap ve şampanya grubundaki artış yüzde 83, rakı satışları yüzde 66, viski satışları ise yüzde 61 yükseldi.

Can MUMAY
10:52 -
Haberler Ekonomi
Karantina alkol satışlarını da artırdı

Türkiye'de ilk corona virüsü vakası 10 Mart'ta tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk vakayı 11 Mart gece yarısı saat 01:00'da duyurdu.

Bunun üzerine vatandaş kendi OHAL'ini ilan ederek marketlere koştu ve gıda malzemelerini stoklamaya başladı.

Bilhassa kolonya ve el dezenfektanı gibi ürünlere ulaşmak son derece zor bir hale gelirken marketlerde söz konusu ürünlerin olduğu raflar boş kaldı.

İlk vakanın resmi ağızlardan duyurulmasından önceki 10 gün (1-10 Mart) ve sonraki 12 gün (11-22 Mart) arasındaki satış hacmine bakıldığı zaman alkollü içeceklerin satışında da büyük artış yaşandı.

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EN FAZLA ŞARAP EN AZ BİRA SATIŞI ARTTI

Türkiye'de alkol satışı da yapan ünlü marketlerin birinden sozcu.com.tr'nin aldığı rakamlara göre şarap, köpüklü şarap ve şampanya grubundaki satışlar vatandaşların evlerinde karantinada oldukları sürede önceki 10 güne göre yüzde 83 arttı. Alkollü içecekler grubunda şarap, köpüklü şarap, şampanya grubunun ardından en fazla satış artışı likörde görüldü. Likörü, rom, rakı, cin-votka-tekila, konyar, viski ve bira izledi.

Corona Ekonomi metro Sağlık Sağlık Bakanı söz Türkiye
Son güncelleme: 10:59 26.03.2020
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