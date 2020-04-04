Karantina ayında açlık sınırı: 2.897 TL

Mart’ta açlık sınırı 2 bin 897 liraya yükseldi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun yaptığı araştırmaya göre, salgından korunmak yada yaymamak için evde oturması gereken dört kişilik bir ailenin, yeterli ve dengeli beslenebilmesi için yapılması gereken harcama tutarını mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında artarak 2 bin 897 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı da yüzde 0,8 oranında artarak 10 bin lira sınırını aştı.

Son bir yılda yoksulluk sınırı ise yüzde 12,9 oranında arttı. Mart ayında açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında artarken, gıda dışı harcamalarda yüzde 0,1 oranında artış yaşandı, yoksulluk sınırında da yüzde 0,8 oranında artış kaydedildi.

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YOKSULLUK SINIRI 10 BİN TL’Yİ AŞTI

Araştırmaya göre açlık sınırı martta bir önceki aya göre 70 lira artarak 2 bin 897 lira olurken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 7 liralık artışla 7 bin 126 liraya çıktı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçların yoksunluk hissi çekilmeden karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 81 liralık artışla 10 bin 23 liraya yükseldi.

Martta açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında artarken, gıda dışı harcamalarda yüzde 0,1 oranında artış yaşandı, yoksulluk sınırında da yüzde 0,8 oranında artış kaydedildi. 2020 yılının ilk üç aylık döneminde ise açlık sınırı yüzde 7, gıda dışı harcamalar yüzde 0,3, yoksulluk sınırı ise yüzde 2,1 oranında artış gösterdi. Mart 2020 sonu itibariyle son bir yılda ise açlık sınırı yüzde 12,9, gıda dışı harcamalar yüzde 12,6, yoksulluk sınırı da yüzde 13,6 oranında yükseldi.