Karantina zorunluluğu kalktı, TL değer kaybetti, Bulgarlar yine Edirne’ye koştu

Son yıllarda Türk lirasında yaşanan değer kaybı yabancı turistleri Türkiye’den alışveriş yapmaya yönlendirdi. Sınır kentlerinde bulunan şehirler turistlerin akınına uğruyor. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı Edirne’ye yabancı turistler alışveriş için akın ediyor. Bulgaristan para birimi olan Leva, güncel kur ile 4.50 TL yapıyor.

ALTI AY GELEMEDİLER

Bulgaristan'da corona virüsü tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 ay önce alınan kararla birlikte, Türkiye'ye gelen Bulgaristan vatandaşlarına test zorunluluğu ve karantina uygulaması getirilince çok sayıda vatandaş Edirne'ye gelemedi. Geçen hafta bu zorunluluğun kaldırılmasıyla birlikte Edirne'ye adeta akın eden Bulgaristan vatandaşlarının bugünkü ilk adresi Ulus Pazarı oldu. Yüzlerce Bulgaristan vatandaşının Edirne'ye gelmesiyle birlikte kent merkezinde hareketlilik yaşanmaya başladı.

BULGARİSTAN'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR? Bulgaristan'da asgari ücret brüt 312, net 242 euro. Türkiye'de bekar bir işçinin brüt asgari ücreti 334 euro olurken eline geçen net asgari ücret ise 264 euro. Eurostat verilerine göre; Bulgaristan Avrupa Birliği'nde en düşük asgari ücreti ödeyen ülke. Türkiye ise aday ülkeler arasında en yüksek asgari ücretin ödendiği ülke konumunda. Türkiye'nin 82 milyonluk bir nüfusu bulurken Bulgaristan'ın nüfusu 6,9 milyon.

“6 AYDIR BU ANI BEKLEDİK”

Edirne'ye gelip alışveriş yapmak için 6 aydır bu anı beklediğini söyleyen bir Bulgaristan vatandaşı, Edirne'yi çok özlediğini söyledi. Bir başka Bulgar vatandaşı da, Edirne'nin her şeyini çok özlediğini ifade ederek, “Yemesini, gezmesini, alışverişini çok özledik. Gelmeye devam edeceğiz” dedi.

EDİRNELİ ESNAF: BULGAR VATANDAŞLARINA SARILMAK İSTİYORUM

Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş yapmak için Edirne'ye gelmesiyle hareketlilik yaşandığını söyleyen Edirneli esnaf, çok mutlu olduğunu belirterek, corona virüsü salgını olmasa Bulgaristan vatandaşlarına sarılmak istediğini söyledi.

İLK SİFTAH BULGARİSTAN VATANDAŞLARINDAN

Günün ilk siftahını Bulgar vatandaşlarından yaptıklarını söyleyen bir diğer esnaf da, “Çok mutluyuz sevinçliyiz işler açıldı. Bizim için çok güzel oldu. Pazar normalde çok durgundu ama gelmeleriyle ilk siftahı onlardan yaptık” dedi.

ESNAFA YUNANCA VE BULGARCA DİL KURSU

İHA’ya açıklamalarda bulunan ve ilde esnaf başta olmak üzere iş yerlerinde çalışan tezgahtarlara, turiste iyi hizmet vermeleri için Yunanca ve Bulgarca dil eğitimi verdiklerini anlatan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, “Odamızın açtığı Yunanca ve Bulgarca dil öğrenme kursları devam ediyor. Tüm esnafa ve yanında çalışanlara Yunanca ve Bulgarca konuşmayı öğretiyoruz. En azından günlük konuşacak kadar.” açıklamasında bulunmuştu. (İHA-SOZCU.COM.TR)