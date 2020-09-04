Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Karantina zorunluluğu kalktı, TL değer kaybetti, Bulgarlar yine Edirne’ye koştu

Avrupa Birliği'nde en düşük asgari ücreti ödeyen ülke (vergi sonrası 242 euro, 484 Leva) olan Bulgaristan'ın vatandaşlarına Türkiye'den dönüşlerde karantina uygulaması ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasının ardından Bulgarlar Türkiye'ye akın etti. Edirne’nin Ulus Pazarı’nı dolduran Bulgarlar "6 aydır bu anı bekliyorduk" derken, Edirneli esnaflar da durumdan memnun. Hatta öyle ki bazı esnaflar corona olmasa Bulgar vatandaşlarına sarılmak istediklerini dile getiriyor. Güncel kurla 1 Bulgar Levası, 4.50 TL değerinde. Geçen yıl bu dönemlerde bir Bulgar Levası 3 TL civarındayken şimdi Leva 4 TL'yi aştı.

Sozcu.com.tr
15:07 -
Haberler Ekonomi
Karantina zorunluluğu kalktı, TL değer kaybetti, Bulgarlar yine Edirne’ye koştu

Son yıllarda Türk lirasında yaşanan değer kaybı yabancı turistleri Türkiye’den alışveriş yapmaya yönlendirdi. Sınır kentlerinde bulunan şehirler turistlerin akınına uğruyor. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı Edirne’ye yabancı turistler alışveriş için akın ediyor. Bulgaristan para birimi olan Leva, güncel kur ile 4.50 TL yapıyor.

ALTI AY GELEMEDİLER

Bulgaristan'da corona virüsü tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 ay önce alınan kararla birlikte, Türkiye'ye gelen Bulgaristan vatandaşlarına test zorunluluğu ve karantina uygulaması getirilince çok sayıda vatandaş Edirne'ye gelemedi. Geçen hafta bu zorunluluğun kaldırılmasıyla birlikte Edirne'ye adeta akın eden Bulgaristan vatandaşlarının bugünkü ilk adresi Ulus Pazarı oldu. Yüzlerce Bulgaristan vatandaşının Edirne'ye gelmesiyle birlikte kent merkezinde hareketlilik yaşanmaya başladı.

BULGARİSTAN'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Bulgaristan'da asgari ücret brüt 312, net 242 euro. Türkiye'de bekar bir işçinin brüt asgari ücreti 334 euro olurken eline geçen net asgari ücret ise 264 euro. Eurostat verilerine göre; Bulgaristan Avrupa Birliği'nde en düşük asgari ücreti ödeyen ülke. Türkiye ise aday ülkeler arasında en yüksek asgari ücretin ödendiği ülke konumunda. Türkiye'nin 82 milyonluk bir nüfusu bulurken Bulgaristan'ın nüfusu 6,9 milyon.

“6 AYDIR BU ANI BEKLEDİK”

Edirne'ye gelip alışveriş yapmak için 6 aydır bu anı beklediğini söyleyen bir Bulgaristan vatandaşı, Edirne'yi çok özlediğini söyledi. Bir başka Bulgar vatandaşı da, Edirne'nin her şeyini çok özlediğini ifade ederek, “Yemesini, gezmesini, alışverişini çok özledik. Gelmeye devam edeceğiz” dedi.

Edirne’ye 2019 yılında 2 milyon 166 bin 483 Bulgar, 570 bin 382 Yunan turist giriş yaptı. / Fotoğraf: DHA

EDİRNELİ ESNAF: BULGAR VATANDAŞLARINA SARILMAK İSTİYORUM

Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş yapmak için Edirne'ye gelmesiyle hareketlilik yaşandığını söyleyen Edirneli esnaf, çok mutlu olduğunu belirterek, corona virüsü salgını olmasa Bulgaristan vatandaşlarına sarılmak istediğini söyledi.

Edirne esnafı turistlerin ürünlere olan ilgisinden memnun. (Fotoğraf: İHA)

İLK SİFTAH BULGARİSTAN VATANDAŞLARINDAN

Günün ilk siftahını Bulgar vatandaşlarından yaptıklarını söyleyen bir diğer esnaf da, “Çok mutluyuz sevinçliyiz işler açıldı. Bizim için çok güzel oldu. Pazar normalde çok durgundu ama gelmeleriyle ilk siftahı onlardan yaptık” dedi.

Avrupa’da en düşük asgari ücreti ödeyen Bulgaristan’ın vatandaşları alışverişlerinde Türkiye’ye tercih ediyor. Fotoğraf: İHA

ESNAFA YUNANCA VE BULGARCA DİL KURSU

İHA’ya açıklamalarda bulunan  ve ilde esnaf başta olmak üzere iş yerlerinde çalışan tezgahtarlara, turiste iyi hizmet vermeleri için Yunanca ve Bulgarca dil eğitimi verdiklerini anlatan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, “Odamızın açtığı Yunanca ve Bulgarca dil öğrenme kursları devam ediyor. Tüm esnafa ve yanında çalışanlara Yunanca ve Bulgarca konuşmayı öğretiyoruz. En azından günlük konuşacak kadar.” açıklamasında bulunmuştu. (İHA-SOZCU.COM.TR)

Avrupa Avrupa Birliği Bulgarca Bulgaristan Corona Edirne Euro para pazar Sanayi Türkiye Yunanca
Son güncelleme: 15:25 04.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more