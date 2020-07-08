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Kazdağları projesinin müdürü ile yolları ayırdılar

Çanakkale'nin Kazdağları bölgesinde altın arama faaliyeti yürüten Kanadalı şirket Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi, Proje Müdürü Çağın Şen ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Şen'in istifa mı ettiği yoksa görevden mi alındığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu şirketler, Kazdağları'nda 200 bin ağacın kesilmesiyle gündeme gelmiş ve kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale
13:58 -
Haberler Ekonomi
Kazdağları projesinin müdürü ile yolları ayırdılar

Kazdağları’nda yüz binlerce ağacı kesmesiyle gündeme gelen Kanadalı şirket Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketinde önemli bir görev değişikliği yaşandı. Proje Müdürü Çağın Şen ile şirket yollarını ayırdı.

ÜLKE MÜDÜRÜ KANADA’YA ÇEKİLMİŞTİ

Değişikliğin görevden alma ya da istifa olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, kamuoyundan ağaç kesimine gelen tepkiler üzerine böyle bir durumun yaşandığı öğrenildi. Ayrıca Doğu Biga Madencilik şirketi, Türkiye müdürü Metin Demir'i geçtiğimiz günlerde şirketin Kanada’daki merkezinde görevlendirmişti.

Proje Müdürü Çağın Şen

FAALİYETLERİ DURDURMUŞTU

Öte yandan, TBMM'de 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Kazdağları'na ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şirketin ruhsatının yenilenmesi sürecinin durdurulduğunu açıklamıştı.

Şirket, yaklaşık 200 bin ağaç kestikleri Kirazlı projesinin 13 Ekim’de dolan inşaat ruhsatının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce yenilenmediği için madencilik faaliyetlerini ertelediklerini açıklamıştı.

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Son güncelleme: 14:08 08.07.2020
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