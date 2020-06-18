Kıdem ‘saray’a çıktı

İşçinin son kalesi olarak görülen kıdem tazminatının geleceği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işçi ve işveren taraflarını bir araya getirdiği sarayda tartışmaya açıldı.

Erdoğan, işçi ve işveren sendikalarının karşı çıktığı kıdem tazminatı fonuna yönelik görüşleri direkt işçi ve işveren temsilcilerinden dinledi.

Uzlaşma sağlanamayan görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi ve işveren temsilcisi başkanlara, “Kendi aranızda bir kez daha değerlendirin. Biz de kendi aramızda değerlendirelim” dedi. Başkanlar, toplantı biter bitmez kendi aralarında görüşmelere başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işvereni temsil eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'ı dün Beştepe diye ifade edilen Cumhurbaşkanlığı sarayında bir araya getirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katıldığı toplantıda AKP'nin hazırlayıp sosyal taraflara görüş için sunduğu kıdem tazminatı fonu ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) görüşüldü.

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MUTABAKATIMIZ YOK

Milyonlarca özel sektör çalışanı ile gelecekte iş hayatına atılacak gençleri yakından ilgilendiren kıdem tazminatı için AKP, iki ayrı seçenekten oluşan formülleri hazırlamıştı.

Toplantıda bu iki ayrı formüle yönelik işçi ve işveren temsilcilerinin görüşleri istendi. Görüşmede Türk-İş Başkanı Atalay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, “Siz sosyal taraflar mutabakata varmadan bu konu önümüze gelmesin dediniz. Bizim bu konuda mutabakatımız yoktur” dediği, Hak-İş, TİSK ve TOBB başkanlarının da mutabakatın olmadığına yönelik görüşlerini dile getirdikleri öğrenildi.

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İKİ SEÇENEKLİ FORMÜL

AKP, iki ayrı seçenekten oluşan formüller hazırlamıştı. Toplantıda bu iki ayrı formüle yönelik işçi ve işveren temsilcilerinin görüşleri istendi.

Formüllerden ilkine göre çalışanların 30 günlük kıdem tazminatının 11 günü kıdeme kesilecek, geri kalan 11 gün ise tamamlayıcı emeklilik sistemine aktarılacak.

İsteğe bağlı olarak uygulanacak ikinci modelde ise işveren brüt ücretin yüzde 8.33'ü yerine yüzde 4'ünü kıdem olarak ödeyecek.