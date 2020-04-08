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Kiracılar dikkat! Kira ödemeleri nasıl olacak?

Corona virüsü salgını sebebiyle pek çok hukuki ve ekonomik tedbirler alındı. Alınan tedbirlerden bir tanesi de kira sözleşmeleri ile ilgili oldu. Ancak yapılan düzenleme sadece iş yeri kiraları ile sınırlı kaldı. İş yeri kiracıları ile konut kiracılarının durumunu ve yasal haklarını Avukat Dr. Rezan Epözdemir anlattı. Epözdemir kiracıları, ödenemeyen kiraların daha sonra faiziyle ödeneceğini söyleyerek vatandaşları uyardı.

Damla GÜLER
16:30 -
Haberler Ekonomi
Kiracılar dikkat! Kira ödemeleri nasıl olacak?

Kiralar ile ilgili sözleşmenin 1 Mart – 30 Haziran tarihleri arasında geçerli olduğunu söyleyen Avukat Dr. Rezan Epözdemir, “Bu düzenleme sadece iş yeri kiraları ile ilgili, mesken ve konut kiraları için geçerli değil” diyerek vatandaşları uyardı.

Avukat Dr. Rezan Epözdemir

 

DÜZENLEME EV KİRALARINI KAPSAMIYOR

Ev kiraları için durumun farklı olduğunu söyleyen Epözdemir, “Bu konuda yasada bir boşluk var. Ev kiraları bu düzenlemeden faydalanamıyor” dedi. Yargıtay kararlarında mücbir sebebin öngörülmesi, karşı konulması mümkün olmayan durum olarak belirtildiğini söyleyen Epözdemir, “Dolayısıyla salgın hastalık da deprem, yangın, sel gibi mücbir sebep sayılır der Yargıtay” ifadelerini kullandı.

“MÜCBİR SEBEPLE KİRA ÖDEMEMEK HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL”

Yapılan düzenleme ile olmasa da Borçlar Kanunu’na göre mücbir sebep ortaya çıktığında kiracının sözleşmeyi feshetme hakkı olduğunu söyleyen Epözdemir, “Ancak kira ödeme borcunu mücbir sebep ileri sürülerek ödemekten kaçınılması hukuki açıdan mümkün olmayacaktır. Konut kiracılarının mağduriyet yaşamaması için mutlaka yasal düzenleme yapılmalıdır” dedi.

Avukat Corona deprem yangın Yargıtay
Son güncelleme: 16:52 08.04.2020
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