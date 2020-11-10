Evden çalışanları doğalgaz korkusu sardı

İşsizliğin yanı sıra evden çalışmanın zirve yaptığı bugünlerde havaların soğuması ile tüm gününü evde geçirmek zorunda olanları doğalgaz faturası korkusu sardı. Vatandaş, doğalgaz keşif haberlerini değil ay sonu gelecek faturayı düşünüyor. Bu kış hem gelen zamlar hem de evde geçirilen saatlerin artması ile en az 500 TL'lik faturalarla karşılaşılması bekleniyor.

YÜZDE 34.7 ZAM GELDİ

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, özellikle işsizler, düşük gelirliler ve asgari ücretliler için bu kış ısınma masraflarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

Çakar, “Bu pandemi koşullarında, bu işsizlikle ısınma yardımı yapılması artık bir mecburiyet haline geldi” dedi.

Doğalgazda geçen kış döneminden beri gelen zamlar vatandaşın gözünü korkutuyor. Zamların artan doğalgaz kullanımı ile kasım ayında faturalarda kendisini göstermesi bekleniyor.

TÜİK'e göre konutlarda, 1 metreküp doğalgaz için tüketicilerin 2020 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 2.4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 34.7 artarak ortalama 182.6 kuruş oldu.

Çakar, “Aylık doğalgaz faturalarının 500 TL'leri bulabileceği, ısınma giderinin asgari ücretliler ve işsizler açısından büyük bir sorun haline geleceği bu dönemde, vatandaş kombiyi açmak ya da açmamak arasında bırakılamaz. Düşük gelirlilerin, asgari ücretlilerin ve işsizlerin yakıt giderleri 5 ay boyunca devlet tarafından karşılanmalıdır” dedi.