Kriz market raflarını karıştırdı

Ekonomik kriz alışveriş alışkanlıklarını baştan aşağı değiştirirken, bütçesi daralan, alım gücü düşen her 10 tüketiciden 9'u fiyat araştırması yaparak marketlere girmeye başladı. Alışverişini ucuza getirmek için market market dolaşanların oranı yüzde 72'den yüzde 87'ye çıkarken, Nielsen tarafından yapılan araştırma, market alışverişleri için kısıtlı bir bütçeye sahip olan tüketici oranının son 1 yılda yüzde 73'ten yüzde 88'e yükseldiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 74'ü alışverişlerinde ulusal markalı ürünlerin fiyatlarını “private label” (PL) diye bilinen market markalı ürünlerle karşılaştırıyor. Bu ürünlerin satış hacmi 60 milyar TL'ye ulaştı.

payı yüzde 50-70

Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Başkanı İmer Özer, tüketicinin artık fiyat odaklı bir alışveriş profiline geçtiğine işaret ederek, 10 tüketicinin 9'unun fiyat araştırması yaparak alışveriş yaptığını ve ucuz ürünleri denemeye eğilim gösterdiğini vurguladı. 2019'da raflardaki market markalı ürünlerin toplam satışlardan aldığı payın yüzde 30 büyüme kaydettiğini dile getiren Özer, özellikle çocuk bezi, kağıt grubu, süt ve yağ grubunda market markalı ürünlerin daha fazla tercih edilmeye başlandığını dile getirdi.

Özellikle indirim marketlerinde satılan özel markalı ürünlerin oranının yüzde 50-70 arasında değiştiğini anlatan Özer, bu oranın ulusal zincirlerde ise yüzde 5-12 olduğunu dile getirdi. İndirim marketlerinin özel markalı ürünlerle büyük cirolara ulaştığını belirten Özer, “İnsanlar teknolojinin yardımı ile artık her yerden fiyat bakıyor” yorumunu yaptı.

ENFLASYONUN FRENİ

İmer Özer, Türkiye'nin markalaşması konusunda özel markalı ürünlerin bir engel yaratmadığını dile getirdi. “Siz bugün 6 TL'ye satılan bir ürünü kısıtlayıp 10 TL'ye ulaşan ürünün önünü açmaya kalktığınızda enflasyonun yükselmesine sağlanacak katkıyı hesaplamışsınızdır herhalde. Enflasyonun en büyük fren mekanizması PL” diyen Özer, market zincirlerinin PL'yi kendi bünyelerindeki bir şirkete devrederek, olası bir yasağın önüne geçebileceklerini dile getirdi.

Zamlar yüzde 5'in üzerine çıkmadı

Market markalı ürün enflasyonunun Türkiye enflasyonundan farklılaştığını dile getiren İmer Özer, bu yıl indirim markalarında fiyat artışlarının yüzde 5'in üzerine çıkmadığını, pek çok ürünün ise 2019'da hiç fiyat artırmadığını dile getirdi. Özer bu rakamın 2018'de maliyet ve kur artışları ile birlikte enflasyonun yüzde 10'un üzerine çıktığını, 2019'da ise gerilediğini belirtti. 2019'da fiyatı en çok düşen ürünün havlu kağıt ve tuvalet kağıdı gibi kağıt ürünleri olduğunu dile getiren Özer, kuruyemiş, süt, maya gibi alanlarda tüketicinin hızlı şekilde market markalı ürünlere kaydığını belirtti.