Küçük esnafa destek önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Zincir marketlerin çevrelerine tamamen yabancı olduğunu ve müşterilerine mal satmanın dışında bir ortaklığının olmadığını, mahalle esnafının ise mahalle sakinleriyle aralarında bir maneviyat ilişkisi olması nedeniyle korunması ve desteklenmesi gerektiğini ifade eden İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

“MAHALLE ESNAFI ZİNCİR MARKETLERLE YARIŞAMIYOR”

Milletvekili Kabukcuoğlu, bakkal, kasap, manav gibi çeşitli küçük esnafın artık kuralsız olarak her köşe başında açılan zincir marketlerle yarışamadığını söyledi.

Kabukcuoğlu, “2012 yılında toplam 13 bin 415 yerel ve ulusal zincir market var iken, bu sayı 2017 Aralık sonu itibarı ile yüzde 108 artarak 28 bin 30’a çıkmıştır. Toptan fiyatına satış kampanyası yapıp perakende fiyattan da yukarıda satış yapmaktadırlar. Bu hem haksız rekabet hem de yanlış bir ilkedir. Serbest piyasada herkes ticaret yapabilir ama kuralsızlıklar nedeniyle ayakta kalmak için çaba gösteren küçük esnaf mutlaka korunmalıdır. Bunun için de sadece kuralların konulması gerekmektedir. Çünkü yerel ve ulusal zincir marketlerin kuralsız büyümesi hem ekonomik dengeleri bozuyor hem de küçük esnafın yok olmasına sebep olmaktadır. Büyük perakendecilerle rekabet etmek zorunda kalan küçük işletme niteliğindeki esnafın durumu özellikle son yıllarda daha olumsuz hale gelmektedir” şeklinde konuştu.

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“MAHALLELİ İLE İLİŞKİLERİ DE ÇOK FARKLI”

Konuşmasında zincir marketler ile küçük esnafın müşterilerine yaklaşımını da değerlendiren Kabukcuoğlu, şunları söyledi:

“Mahalle esnafı, bakkalı, kasabı, manavı oluşturdukları mikro çevre içerisinde işlerini yapar ve sürdürürler. Esas olarak mahalleli ile ilişkileri zincir marketlerinkinden çok farklıdır. Bugün zincir marketler, çevrelerine tamamen yabancıdırlar. Müşterileriyle aralarında mal satmanın metalik ruhu dışında, hiçbir ortaklık yoktur. Oysa klasik anlamda bildiğimiz mahalle esnafının, hizmet sunduğu çevresiyle arasındaki ilişki çok farklıdır. Mahallelinin cebinde ödeyecek parası olmadığında müşteriye tolerans tanımaktan tutun da mahallelinin ufak tefek sorunlarına aşina olacak kadar mahalle sakinleriyle aralarında bir maneviyat ilişkisi de vardır. Dünya üzerinde küçük işletmelerin geliştirilip büyütülmesi şeklinde bir dönüşüm yaşanmaktadır. Ekonominin barometresi olan 2 milyon 250 bin esnafımızın en büyük yaralarından birisi budur. Esnafın korunup geliştirilmesine yönelik Anayasamızın 173. maddesi uygulanarak, esnafa daha fazla hissettirilmelidir. Mahalle esnafımızın yaşadığı zorluklarla var olma mücadelesi verdiği bugünlerde zincir marketlere karşı mahalle esnafımızı güçlü tutmak için alınacak önlemler belirlenmelidir.”

BAKKALLAR YÜZDE 57 AZALDI, MARKETLER YÜZDE 1000 ARTTI

Milletvekili Kabukcuoğlu, her geçen gün mahalle bakkallarının azaldığına da dikkat çekerek, “Türkiye Bakallar ve Bayiler Federasyonunun yaptığı bir araştırma, son 20 yılda bakkal sayısı yüzde 57 oranında azaldığı, market sayısının ise yüzde 1000 oranında arttığını göstermektedir. Ekonomilerin temel bir kuralı vardır. Piyasa boşluk kabul etmez. Yerli sermayeye geçmiş dönemde bu ihtiyacı karşılayacak yatırımlar yapılmadığı için piyasada meydana gelen bu boşluk yabancı sermaye tarafından doldurulmuştur” dedi.

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Milletvekili Kabukcuoğlu, konuşmasında corona virüs salgını ile mücadele eden esnafı, zincir marketler karşısında yok olma tehlikesine karşı Avrupa’daki yasalar gibi, Türkiye’de esnafın korunması anlamında gelişmiş ülke standartlarına uygun bir takım düzenlemelerin getirilmesini talep etti.

Anayasa’nın 173’üncü Maddesinin ‘devlet esnaf ve sanatkarları koruyucu ve destekleyici tedbirler alır’ dediğini vurgulayan Kabukcuoğlu, bugün sayıları 4 milyonu bulan esnaf ve sanatkarların korunması ve yaşatılması için TBMM Başkanlığı’na ‘Zincir marketlere karşı mahalle esnafının korunması ve desteklenmesi’ araştırma önergesi verdi.

Ancak önerge AKP ve MHP’nin verdiği oylar neticesinde reddedildi.