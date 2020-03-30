Mahfi Eğilmez’den hükümete açık mektup: Gerekiyorsa para basın

Hazine eski Müsteşarı, ekonomist Mahfi Eğilmez, yaşanan corona virüsü salgını dolayısıyla hükümete açık mektup kaleme aldı. Eğilmez, Türkiye'nin salgınla mücadele ettiği bu günlerde hükümetin iki konuda acil düzenlemelerde bulunması gerektiğini belirtti.

Eğilmez, acil düzenleme yapılması ve gerekiyorsa para basılması gerektiğini belirtti. Sosyal medya hesabından duyurduğu mektupta Eğilmez, “Bugün Türkiye'yi ayakta tutabilmek için öncelikle iki konuda düzenleme yapmaya ve hemen uygulamaya geçirmeye acil ihtiyaç var” dedi.

Eğilmez, ilk olarak kendi yaşamlarını hiçe sayarak gece gündüz çalışan bütün sağlık personeline maddi ve manevi her türlü desteğin sağlanması gerektiğini belirtti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Eğilmez, son günlerde tartışılan bir konuya da değinerek gerekiyorsa Merkez Bankası'nın devreye girerek para basabileceğine dikkat çekti.

Ekonomist Eğilmez, ikinci önerisinde iş yeri kapatıldığı için geliri kesilen, üretim durduğu için ürettiğini satamayan, ihtiyaçlarını karşılayamayan, borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Eğilmez mektubunda, “Bugün hiçbir konu bunlardan daha önemli değil. Bugün artık kaç kişiyi, kaç işyerini, kaç üreticiyi kaybedeceğimizi konuşmaktan çok kaçını kurtarabileceğimizi düşünme zamanı.

İş işten geçmeden gerekeni yapmalıyız. Yasa gerekiyorsa yasa, para basmak gerekiyorsa para basmak, malzeme gerekiyorsa malzeme. Hemen bugün” düşüncesini dile getirdi.

Eğilmez, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise ikinci maddeyle ilgili “2. maddede ‘iş yeri kapatıldığı için geliri kesilen' ifadesiyle iş yeri sahiplerini ve o iş yerinde çalışanları kastettiğimi belirteyim.

Bu önerilerin sokağa çıkma yasağıyla tamamlanması gerektiğini de vurgulayayım” bilgisini de paylaştı.

İŞTE SALGINA KARŞI O İKİ ÖNERİ

1 – Kendi yaşamlarını toplum için hiçe sayarak gece gündüz çalışan bütün sağlık personeline her türlü desteği madden ve manen vermek, onlara yönelik şiddeti önlemek için gereken her şeyi yapmak.

2 – İşyeri kapatıldığı için geliri kesilen, üretim durduğu için ürettiğini satamayan, ihtiyaçlarını karşılayamayan, borçlarını ödeyemeyen insanlarımıza maddi destek vermek.