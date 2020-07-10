Maldivler, ABD vatandaşlarını bile kabul edecek!

Dünyanın en gözde tatil merkezlerinden biri olan Maldivler, corona virüsü salgını nedeniyle sınırlarını kapatmıştı. Bloomberg'de yer alan habere göre ekonomisi büyük ölçüde turizm gelirlerine bağlı olan ülke, 15 Temmuz'dan itibaren yeniden yurt dışından turist kabul etmeye başlayacak. Üstelik salgından en çok etkilenen ülke olan ABD vatandaşları bile kabul edilecek.

ÖZEL ADALARIN GECELİĞİ 1500 DOLAR



Hint Okyanusu'nda 1200 adadan oluşan ve 400 bin nüfusu bulunan Maldivler, 1 Ağustos'a kadar sadece ufak adacıklar ile tekne ve yatlarda konaklanmasına izin verecek. 1 Ağustos'tan itibaren ise ana adada bulunan oteller de misafir ağırlamaya başlayacak.

Ancak burayı ziyaret etmek hiç de ucuz değil. Eğer salgına karşı tedbirli olmak için özel adası bulunan bir otel tercih edecekseniz, gecelik olarak bin 500 dolara (10 bin 300 TL) kadar bir ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor. Tabii buna yüzlerce dolar tutan deniz uçağı ya da sürat teknesiyle yapılan transferler dahil değil.

SALGININ EKONOMİK ETKİSİ 2004 DEPREMİ KADAR



Yine de Maldivler, orayı ziyaret etmeniz için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. Maldivler Tanıtım ve Halka İlişkiler Şirketi'nden yapılan açıklamada, “Ülkeye girmeden önce, sizden corona virüsü için ek bir ücret ya da sağlıklı olduğunuza dair tıbbi bir belge istenmiyor. Semptom göstermeyen turistler için karantina da uygulanmıyor” denildi. Yine de semptom gösteren ya da daha önce virüs bulaşan biriyle temas kuranların Maldivlere gitmemesi tavsiye edildi!

Ülke haftalardır yeniden kapılarını açmak için çalışıyor. Salgının ülke ekonomisi üzerindeki etkisi, 2004 yılındaki deprem ve tsunami ile 2008 global mali krizi kadar büyük oldu.

ARALIK AYINA KADAR TÜM TESİSLER AÇILACAK



Maldivler'de ilk etapta 150 turistik tesisin 40'ının açılması bekleniyor. Ancak ülkedeki asıl turizm sezonu aralık ile mart ayı arasında. O döneme kadar tüm tesislerin açılması bekleniyor.

Ülkede turistlerin güvenliğini sağlamak için tüm önlemler alındı. Tüm ortak alanlar saat başı dezenfekte edilecek. Odalarda ise rutin temizlik yerine virüs bulaşma riskini ortadan kaldırmak için çok daha detaylı temizlik yapılacak. SPA'ya girişte herkesin ateşi ölçülecek.

14 GÜNLÜK KARANTİNANIN BEDELİ 37 BİN 723 DOLAR

Soneva Jani ve Soneva Fushi tesislerinde ise daha katı tedbirler alındı. Her turist tesise girmeden önce corona virüsü testine sokulacak. Bagajları da dezenfekte işleminden geçirilecek. Tesiste geçirilen beşinci günde bir test daha yapılacak. Şirket bunun için Roche firmasının test makinesinden satın aldı. Eğer test sonucu pozitif çıkarsa, bu kişi özel villasında bir sağlık ekibinin gözetiminde 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Tabii bunun da bir bedeli var: Başlangıç fiyatı 37 bin 723 dolar (259 bin TL).