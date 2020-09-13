Merkez Bankası’na 274 bin liralık çikolata

MB, 14 Temmuz'da pazarlık usulüyle ihaleye çıkarak 274 bin 350 TL'lik çikolata paketi satın aldı. Kamu İhale Kurumu'ndan alınan verilere göre, ihaleye üç firma katıldı. Lal Etkinlik Danışmanlık Turizm ve Organizasyon ile 29 Temmuz'da sözleşme imzalandı. Çikolata paketleri 4 gün içinde teslim edildi.

2019 Temmuz'unda bankaya 243 bin TL'ye 130 tane yönetici koltuğu alınmıştı. Yine aynı yıl Ankara'daki idare merkezi mutfak tadilatına 2 milyon 630 bin TL ödemiş, mescit ve abdest mahalleri için ise 438 bin TL'lik sözleşme imzalamıştı. 2018'de idare merkezi kapalı devre TV sisteminin yenilenmesi işi için 4 milyon 395 bin TL, toplantı salonlarının ses ve görüntü işleri için 273 bin dolar, belgesel ve animasyon filmleri yapımı için ise 339 bin TL harcamıştı.