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Migros, sanal market için 2 haftada 1000 yeni işe alım yapacak!

Corona virüse (Covid-19) karşı tedbirlerini artıran Migros, online gıda platformu Sanal Market’te oluşan yoğun talebi karşılayabilmek adına 2 haftada 1000 yeni işe alım yapacak. Öte yandan Sanal Market’ten alışveriş yapan 60 yaş ve üstü kişilerin verdiği siparişler de ücretsiz olarak evlere teslim ediliyor.

18:28 -
Haberler Ekonomi
Migros, sanal market için 2 haftada 1000 yeni işe alım yapacak!

Migros, Sanal Market için 2 haftada 1000 yeni işe alım yapacak. İşe alınacak kişiler Migros Sanal Market'ten eve teslimat için verilen siparişlerin reyon ve depodan toplanması ve hazırlanmasından sorumlu olacak.

Migros İnsan Kaynakları departmanından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

*İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, biz gıda perakendesi çalışanları, yalnızca müşterilerimizin günlük hayatlarını devam ettirebilmesi için temel ihtiyaç malzemelerini temin etmekle kalmıyor, hayatlarına dokunuyor ve her zamanki gibi ülkemize iyi geliyoruz.

*Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlık ve güvenliği, birinci önceliğimiz… Bu süreçte gelişmeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın kılavuz ve yönlendirmelerini sürekli takip ederek koruyucu uygulamalara odaklanıyoruz.

*Üniversitelerin tatil edildiği ve pek çok işletmenin hizmete kapandığı bu geçici dönemde, iş ihtiyacı olan vatandaşlarımıza çağrı yapıyor, bu önemli görevde bizimle birlikte yer alacak çalışma arkadaşları arıyoruz.

*Bu dönemde başvuran tüm adaylarımızla, görüşmelerimizi online ortamda gerçekleştiriyoruz. Migros ailesi olarak, bu zor günleri de birlikte aşmak üzere yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz.

Corona Sağlık Sağlık Bakanlığı tatil
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