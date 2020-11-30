Milyonlarca emeklinin gözü yarın Meclis’te olacak

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in emekli aylıkları arasındaki maaş adaletsizliklerinin giderilmesine ilişkin verdiği kanun teklifi 1 Aralık Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

TBMM İçtüzüğü 37'nci maddesi gereği doğrudan Genel Kurul'da görüşülecek olan “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nda değişiklik yapılmasını ve aylık bağlama oranının yüzde 70'e çıkmasını öngören teklif kabul edilirse “2000 öncesi ve 2000 sonrası” emekli olanlar arasındaki maaş farkları giderilmiş olacak.

EMEKLİNİN MAAŞI BÖYLE ERİDİ

Türk Lirası’nın döviz karşısında hızlı değer kaybının işçi, memur, emekli gibi maaşlı kesimin satın alma gücünü erittiğini dile getiren Sertel, en düşük maaşı 1500 lira olan bir emeklinin maaşındaki erimenin dolar karşısında 525 lira olduğunu ve maaşının satın alma gücünün 975 liraya indiğini vurguladı.

Sertel, “2002 yılında aylığıyla yaklaşık 8 çeyrek altın satın alabilen en düşük maaşlı işçi emeklisinin geliri şimdi sadece 2 çeyrek altına yetiyor. İşçi emeklisi aradan geçen 18 yılda refahı artacağına 6 çeyrek altın birden kaybetti” dedi.

EMEKLİLER YOKSULLUĞA VE AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ

İşsizliğin giderek arttığını, tüm çalışan kesimlerin ve emeklilerin yaşam savaşı verdiği bir dönemin yaşandığını ifade eden Sertel, “Emeklilerimizin neredeyse yarısına denk gelen 4 milyon 179 bin 840 emeklimiz, asgari ücretin altında bir maaş almaktadır. Emeklilerimiz iktidar partisi eliyle açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmişlerdir” diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ ADALETSİZLİK GİDERİLSİN

Sayıları 12 milyonu aşan emeklilerin düşük maaş ve maaş adaletsizlikleri nedeniyle açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildiğini vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şu açıklamayı yaptı:

“Son dönemde sıklıkla reform mesajı veren iktidar partisi bu reformlara önce insanların yaşam standardını düzelterek başlamalıdır.

Ülkemizde 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ve 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlar olmak üzere üç ayrı sistem ve bu sistem arasında ciddi adaletsizlikler var. Bu adaletsizlik giderilsin. Alın size bir reform önerisi.

Toplumun tüm kesimlerini bölen ve ayrıştıran AKP İktidarı emekliler arasında da ayrımcılık yapmıştır. 2000 yılı öncesi emekli olanların intibak aylıkları ile 2000 yılı sonrası intibak yapılmayan emeklilerin aylıkları, prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olmsına rağmen, emekli aylıklarında farklılıklar oluşmuştur.

Türkiye'de emekli olanlar açlık sınırının altında maaş almakta, dolayısıyla insanca yaşayamadıkları için birçoğu ikinci bir işte çalışmaktadırlar.

1 Aralık Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek kanun teklifime AKP ve MHP ‘evet' derse emeklilerimiz biraz olsun nefes alacak, yeni yıla biraz daha umutla girecektir.”