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MSCI: Türkiye’yi alt endekse düşürebiliriz

Dünyanın en büyük endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarıp bir alt endekse alabileceği uyarısında bulundu. Uyarı açıklamasında, açığa satış yasağının piyasaya erişimi olumsuz etkilediği belirtildi. Uluslararası fonlar, MSCI endeksine bakarak yatırım kararlarını veriyor. Bu endeksteki değişim, Türkiye'de borsada son dönemde azalan yabancı payını daha da düşürebilir.

08:40 -
Haberler Ekonomi
MSCI: Türkiye’yi alt endekse düşürebiliriz

Dünyanın en büyük endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye hisse senedi piyasasının gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarabileceği uyarısında bulundu.

MSCI, dün gece yaptığı açıklamada hisse senetleri piyasasına kurumsal yatırımcı erişiminin daha da zorlaşması durumunda Türkiye’nin bir alt endekse düşürülebileceğini kaydetti. Bir alt endeksin, gelişme ihtimali olan veya tekil piyasalar endeksleri olabileceği belirtildi.

Dünya çapında endeks izleyen fonların büyük bir bölümü MSCI endekslerine bakarak portföylerini belirliyor. Bir ülkenin endeksten çıkarılması veya endeks içindeki ağırlığının azaltılması hisse piyasalarından yatırımcıların çıkmasına neden olabiliyor.

AÇIĞA SATIŞ YASAKLARI ETKİLİ OLDU

MSCI’dan yapılan açıklamada “17 Haziran 2020’de yayımlanan MSCI 2020 Piyasa Erişimi İncelemesi’nde vurgulandığı üzere, Türk hisse senedi piyasasına yatırımcı erişimi, Ekim 2019 ve Şubat 2020’de açığa satış ve hisse senedi borç/ödünç verme yasaklarının getirilmesinden olumsuz etkilendi” denildi.

Açıklamada ayrıca “Bu yasaklar, kurumsal yatırımcıların aktif yatırım görüşlerini ifade etme ve portföy riskinden korunmasını ciddi şekilde kısıtlıyor” denildi.

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Son güncelleme: 08:58 24.06.2020
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