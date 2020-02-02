MTV yüzde 10 artırılacak

İktidar, yerel yönetim yasa taslağı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) yüzde 10 arttırmaya hazırlanıyor. Belediyeler yasasında değişiklik öngören yasa taslağına göre, belediye gelirlerine yeni düzenleme geliyor. Halen alınan “yol ve trafik katkı payı”nın MTV içindeki payı yüzde 10 artırılarak buradan elde edilen gelir belediyelere aktarılacak.

Teklifle büyükşehir belediyelerinin önemli gelir kaynakları arasında olan yolcu ve yük terminalleri, otoparklar ve ruhsat işlemleri ise büyükşehirden alınıp, ilçe belediyelerine veriliyor. İl belediyelerine de yeni kaynak olarak MTV içinde alınacak yüzde 10'luk yol ve trafik katkı payı geliyor.

“DOLAYLI KAYYUM”

Öte yandan Vergi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, büyükşehir belediyesinin genel bütçe gelirleri payı ise iki yolla azaltılıyor. Büyükşehir sınırları içindeki vergi tahsilatından vergi iadesi tutarları indiriliyor ve ilçelere ayrılan yüzde 30'luk pay da yüzde 20'ye çekiliyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, teklife göre tüm belediyelere “dolaylı” kayyum atanacağını savundu. Tekin şunları söyledi:

“Yeni düzenlemeye göre, ülke ölçeğindeki büyük projeler için belediyece yapılması gereken hizmetlerin yerine getirilmemesi durumunda bu hizmetlerin valilikler tarafından yapılması, maliyetinin de ilgili belediyeden kesilmesi öngörülüyor. Bu düzenleme AKP dahil tüm belediyelere dolaylı olarak kayyum atanması anlamına gelir. Milli iradenin tam olarak gaspıdır. Hiçbir belediye başkanın seçildiği yerde söz söyleme hakkı kalmaz, yerel yönetimler by-pass edilir. Böylece ihaleleri de ortadan kaldırıyorlar. Valilik doğrudan temin yoluyla alım yapabilecek. Parası da belediye bütçesinden kesilecek. Belediyelerin imar yetkilerinde de kısıtlamaya gidiliyor. Kazanamadıkları seçimi masa başında ürettikleri yöntemlerle yandaşa aktarılacak yeni kaynak yaratmaya çalışıyorlar.”

İndirim geri alınıyor

Artan enflasyona göre yapılan yeniden değerleme oranı 2020 yılı vergilerine yüzde 22.58 olarak yansımıştı. MTV'deki artış da bu oranda hesaplanacaktı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkisini kullanarak MTV'ye yapılan zammı yüzde 12 oranına indirdi. Şimdi ise belediyelerle ilgili yasa taslağı kanunlaşırsa bu indirim oranı da geri alınmış olacak. MTV'deki yeniden değerleme oranı da yüzde 22‘ye ulaşacak.