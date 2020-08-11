Müzik şirketleri ve sanatçılar, Bezos’a Twitch yüzünden savaş açtı

Video oyun ve e-spor odaklı canlı video akışı platformu Twitch'in başı müzik şirketleriyle dertte. Financial Times'ta yer alan habere göre, corona virüsü salgını sırasında yaşanan karantina sürecinde Twitch üzerinde müzik yayını akışları da popüler hale geldi. Sanatçılar ve şirketleri, Twitch'te müziklerin lisanssız yayınlandığı gerekçesiyle hukuk savaşı başlattı. Müzik şirketleri, Twitch, Amazon'un alt firması olduğu için Jeff Bezos'u hedef haline getirdi. Bezos'un lisans konularına karşı ‘kasıtlı bir körlük' gösterdiği vurgulandı.

TWITCH LİSANS ANLAŞMASINDAN KAÇINIYOR

Lisans savaşı, haziran ayında Twitch yayınındaki müzik nedeniyle hak sahiplerinin ‘yayından kaldırma bildirimi' yayınlamasıyla başladı. Ardından, yayıncılar oyun oynarken arka planda çalan müzikler için 2500 benzer talep geldi. Sanatçılar Hakları İttifakı (ARA), o dönemden beri doğrudan Jeff Bezos'a baskı yapmaya çalışıyor. İttifak, Amazon'un müzik akış hizmetleri için lisanslama konusundaki iki aşamalı yaklaşımına itiraz ediyor. Twitch ise bu tür anlaşmalara girmekten kaçınıyor.

BEZOS'TAN MİLLETVEKİLİNE: BİLMİYORUM

Cumhuriyetçi bir milletvekili, bu ayın başında kongrede ifade veren Jeff Bezos'a Twitch'in kullanıcılara müzik dinleme izni vermesine rağmen lisans almamasının doğru olup olmadığını sordu. Bezos soruyu, “Bilmiyorum” diyerek yanıtladı ve kontrol edeceğinin sözünü verdi. ARA Yönetimi ise Bezos'u kamuya açık bir cevap vermeye ve Twicth tarafından yapılan ‘yetersiz' çabaların ötesine geçmeye çağırdı.

‘BU ŞEKİLDE GİDERSE YAYINCILARIN YÜZDE 90'I BİTER'

Youtube ve Instagram gibi Twitch de ABD yasalarındaki ‘ derhal yayından kaldırma isteğine cevap verme' maddesine güveniyor. Haziran ayında Ariana Grande'nin ‘7 Rings' ve DNCE'nin ‘Cake By The Ocean' şarkıları, talep üzerine yayından kaldırıldı. Ancak bu durum Twitch yayıncıları üzerinde ciddi bir baskı yarattı. Platformun en popüler yayıncılarından biri olan Jake ‘JakeNBake' Abramson konuyla ilgili attığı tweette, “İşler bu şekilde devam ederse bu, Twitch'teki yayıncıların yüzde 90'ının bittiği anlamına gelmez mi?” diye yazdı.

Amazon, 2014 yılında Twitch'i 970 milyon dolara satın almıştı. O zamandan bu yana ayda yaklaşık 4 milyon içerikle Twitch, geniş bir eğlence platformuna dönüştü.