Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? Ücretsiz izin desteği hakkında açıklama…

Corona virüsü sebebiyle çalıştığı ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara, nakdi ücret desteği adı altında yardımda bulunuluyor. Geçtiğimiz günlerde kısa çalışma ödeneği ile beraber nakdi ücret desteğinin de uzatıldığı açıklanmıştı.
NAKDİ DESTEK ÜCRETİ (ÜCRETSİZ İZİN) ÖDEMELERİ YARIN BAŞLIYOR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarın başlayacağını duyurdu. Bakan Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.
NAKDİ DESTEK ÜCRETİ (ÜCRETSİZ İZİN) NE KADAR?
Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK'nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işverence yapılacak.
İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR'un internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr ) yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.