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Nargile şişelerinde sağlık uyarıları yer alacak

Tıpkı sigara paketlerinde olduğu gibi bundan böyle nargile şişelerinde de büyük fontlarla sağlık uyarıları yer alacak. Nargile şişelerine giydirilecek karton üzerinde bakanlığın uygun gördüğü uyarılar yazacak.

Sozcu.com.tr
07:58 -
Haberler Ekonomi
Nargile şişelerinde sağlık uyarıları yer alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre tabanı hariç nargile şişelerinin üzerine konulacak sağlık uyarılarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre sunum esnasında nargile şişeleri üzerinde sağlık uyarılarının bulundurulması zorunlu tutuldu.

Sağlık uyarıları; karton üzerine ofset baskı, Polivinil Klorür (PVC) tabaka veya PVC boru üzerine serigrafi, tampon baskı veya yapıştırma şeklinde uygulanabilecek. Uyarılar sabit ve silinemez nitelikte basılacak.

Siyah levhaların üzerinde sağlık uyarıları yer alacak. Grafik: Resmi Gazete

Nargile şişeleri üzerine konulacak sağlık uyarıları ve bunların kesim ölçüleri Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde ilan edilecek ve elektronik ortamda Bakanlık tarafından sağlanacak.

Bu uyarıların, içerdikleri metinsel ve/veya görsel unsurun formatı, orantıları, renkleri ve grafiksel bütünlükleri değiştirilemeyecek.

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Son güncelleme: 08:08 19.02.2020
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