Naturelgaz, SOCAR LNG’yi satın alıyor

Ulusal dağıtım şebekesinin ulaşmadığı noktalara taşıma doğalgaz dağıtımı yapan ve halka arz hazırlıkları yürüten Naturelgaz, aynı alanda faaliyet gösteren SOCAR Türkiye LNG’nin tamamını satın almak için anlaşma imzaladı.

Global Yatırım Holding bağlı ortaklığı Naturelgaz tarafından yayımlanan bültende satın almanın değeri belirtilmedi.

Ulusal doğalgaz pazarının yaklaşık yüzde 2’sini oluşturan taşıma doğalgaz tüketicilerin ağırlığını dağınık coğrafyalarda bulunan fabrika ve üretim tesisleri oluşturuyor. Tüketiciler sıkıştırılmış (CNG) veya sıvılaştırılmış (LNG) doğalgaz tüketiyorlar.

İL SAYISI 59’A YÜKSELECEK

Türkiye’nin başlıca taşıma doğalgaz ve CNG dağıtıcılarından olan Naturelgaz, bu satın alma ile CNG satabildiği il sayısını 49’dan 59’a yükseltirken, LNG faaliyetlerini hedeflediği gibi büyütmüş olacak.

Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Turan, “SOCAR Türkiye LNG’nin devralınmasıyla bünyemize iki adet yeni endüstriyel CNG dolum tesisi, sekiz adet oto CNG istasyonu katmakla birlikte stratejik hedeflerimiz doğrultusunda sıvılaştırılmış doğal gaz alanında da aktif olmak üzere önemli bir adım atıyoruz” dedi.

Naturelgaz 2019 yılında 167 milyon metreküp CNG dağıtımı gerçekleştirdi. SOCAR Turkey LNG’nin CNG ve LNG dağıtımı ise 35.4 milyon metreküp oldu.

Satın alma Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Rekabet Kurumu’nun onayları ardından tamamlanacak.

Global Yatırım Holding, Naturelgaz’da yüzde 95.5 hissedar konumunda bulunuyor. (REUTERS)