Ocakta fiyatı en çok artan 15 üründen 12’si sebze

Ocakta tüketici fiyatları endeksi yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 ile beklentilerin üzerinde artarken, sebze fiyatlarındaki sert yükseliş dikkat çekti.

Ana harcama grupları arasında aylık bazda fiyatı en çok artan grup yüzde 4.88’le “çeşitli mal ve hizmetler” olurken, ikinci sırada yüzde 4,65’lik artışla “gıda ve alkolsüz içecekler” oldu.

Nitekim, ocakta fiyatı en çok artan 15 üründen 12’sini sebze ürünleri oluşturdu. Patlıcan yüzde 81.46’lık artışla listede ilk sırayı alırken, fiyatı en çok artan 15 ürün arasında sebze olmayanlar yüzde 22,38’le ulaşım araçları ile ilgili hizmet ücreti, yüzde 21,63’le resmi evraklarla ilgili hizmet ücreti ve yüzde 10,53’le artışla doğalgaz abonman ücreti oldu.

Son iki yılda en çok konuşulan ürünlerden patates yüzde 10,67, kuru soğan yüzde 20.04’lük fiyat artışlarıyla ocak zam şampiyonları listesinde yer aldı.

‘HAVA KOŞULLAR ETKİLEDİ’

Sozcu.com.tr’ye konuşan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, kışın piyasaya sera ürünlerinin sürüldüğünü, sera ürünlerinin maliyetinin ve fiyatının da yazlık ürünlerden daha fazla olduğunu söyledi. Seracılıkta girdi maliyetlerinin son yıllarda çok fazla arttığına dikkat çeken Güngör, son bir yılda gübrede yüzde 100 ile yüzde 120, tarım ilaçlarında yüzde 70 ile yüzde 90, tohumda yüzde 40 ile yüzde 60 arasında zam olduğunu hatırlattı.

Çiftçinin maliyetleri karşılamadığını vurgulayan Güngör, hükümetin “tarım ürünlerinde aracıları azaltma” vaadiyle Tarım Kredi Kooperatifleri’ne bağlı olarak kurduğu ve iki aydır devrede olan Sera AŞ’nin üreticiyi değil süper market zincirlerini koruduğunu söyledi.

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‘SERA AŞ MARKETLERİ KOLLUYOR’

Sozcu.com.tr’ye konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vural Şahin de hava koşulları ve yaza kıyasla düşen bitki performansları nedeniyle kışın sebze fiyatlarının arttığına dikkat çekti. Şahin de Sera AŞ’nin üreticileri sözleşmeli üretime zorladığını ancak çiftçiyi korumayı değil süper market zincirlerine ucuz sebze-meyve tedarik etmeyi amaçladığını dile getirdi.