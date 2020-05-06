Önlemlere rağmen dolar/TL rekor seviyeye yaklaşıyor

Ekonomi yönetiminin kuru frenlemek için açıkladığı önlemlere rağmen, Türk Lirası’ndaki (TL) değer kaybı bugün de devam ediyor. Güne 7,06 seviyelerinden başlayan dolar/TL, bugün 7,19 seviyelerini gördü. Kur, 2018’de görülen 7,23’lük rekor seviyeye biraz daha yaklaştı.

Güne 7,66 seviyelerinden başlayan Euro/TL kuru da, gün içinde 7,79 seviyelerine ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yabancıların TL’ye erişimini sınırlandırmak üzere aldığı kararlara rağmen, 1 Ocak 2020’de 5,94 seviyesinde olan dolar/TL kuru, o günden bu yana yüzde 20,5 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın saat 16.00’da başlayan uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla yaptığı görüşme sona ererken, Bloomberght, Albayrak’ın toplantıda “Swap için G-20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim” ve “Türkiye’nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede” dediğini aktardı.

BDDK BİR ÖNLEM DAHA ALDI

BDDK, yabancıların TL’ye ulaşmasını daha da sınırlayarak TL’deki değer kaybının önüne geçmek üzere dün gece bir adım daha attı.

Kurum, “Bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0,5'i ile sınırlandırdılmasına” karar verdi.

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İŞLER KÖTÜYE GİDERSE FAİZ ARTIŞI GÜNDEME GELEBİLİR

Sozcu.com.tr’ye konuşan İnfo Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, corona virüsü salgınının tüm dünyada ekonomileri durma noktasına getirdiğini ancak Türkiye’nin biraz daha negatif ayrışmasında iki temel nedeninin öne çıktığını söyledi.

Birinci nedenin, özellikle uluslararası basında Merkez Bankası’nın (TCMB) rezerviyle ilgili tartışmaların başlaması olduğunu belirten Yılmaz, ikinci neden olarak ise piyasanın uzun süredir beklediği yabancı bir merkez bankasıyla yapılmak istenen swap (döviz-TL takası) anlaşması sürecinin uzaması ve bunun yarattığı tedirginliğe işaret etti.

“Dolar/TL’de 7 seviyesinin aşılması sonrasında 7,20’lere doğru bir hareketi bekliyordum” diyen Yılmaz, bugün de söz konusu noktaya yaklaşıldığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın uluslararası yatırımcılarla bir konferans yapacağı günde BDDK’nin almış olduğu kararın son derece yanlış olduğunu vurgulayan Yılmaz, Aynı şeyler yapılıyor ve farklı sonuç bekleniyor” dedi.

Mevcut durumda IMF’nin “en mantıklı çözüm” olduğunu öne süren Yılmaz, “IMF’de 1 trilyon dolarlık para var. 100’ü aşkın ülke başvurdu. Bu parayı almak için bir stand-by anlaşmasına gerek yok ama maalesef Türkiye bu kaynağı kullanmıyor. Şu an ülke menfaatinin oradaki kaynağı kullanmaktan yana olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin ya bir ya da birden fazla ülkeyle swap anlaşması yapmaya çalışacağını ya da dış borçlanmaya gidebileceğini belirten Yılmaz, işlerin daha da kötüye gitmesi durumunda TCMB’den bir faiz artışı olasılığının konuşulur hale geleceğini söyledi.

Kur artışının Türkiye’yi enflasyon konusunda zorlayacağını hatırlatan Yılmaz, “Sorunun en kısa sürede rasyonel şekilde çözülmesi gerekiyor. Gerek özel sektörünün gerek kamunun yeni bir kur atağına tahammülü yok” dedi.

YURT DIŞINDAN DÖVİZ GELMESİ GEREKİYOR

Tera Yatırım’dan ekonomist Enver Erkan, “Geçen hafta Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon beklentisini yüzde 7,4'e indirerek bir anlamda faiz indirmeye devam etmek anlamında ilk planını koruduğunu göstermesinin ardından, enflasyon üzerinde risk oluşturabilecek en ana unsur olan kurda TL aleyhine hareket eğilimi izleniyor” dedi.

Erkan, Fitch Solutions'ın Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,4 küçüleceğini öngördüğü web toplantısı sonrasında ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcı toplantısı öncesinde kurun tarihi zirve seviyelerinin bir kademe altında yükseliş momentini artırdığına işaret etti.

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BDDK’nın son kararının bankaların yurt dışı ile yaptığı kaydi TL işlemlerine sınırlandırma getirerek yabancıların TL borçlanarak dolar almasına, TL'ye karşı spekülatif pozisyonlanmasına engel getirmeyi amaçladığını belirten Erkan, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu elbette, TL'yi spekülatif ataklardan korumayı amaçlıyor, ancak aynı zamanda TL'nin çevrilebilirliği açısından da kilitleyici bir etkisi var. Yabancı TL bulmak için diğer piyasalarda satış yapabilir. Kurun düşmesi için TL'yi cazip hale getirici veya yurt dışından döviz getirecek hamlelere ihtiyaç var.”

Yurt dışından döviz getirme konusunda en çok gündemde olanın döviz-TL takası (swap) görüşmeleri olduğunu hatırlatan Erkan, “TCMB Başkanı Murat Uysal, bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti. Fed ile bir swap anlaşmasının yapılması kısa vadeli döviz likiditesi ihtiyacının sağlanması açısından önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

REZERVLERİN DÜŞÜKLÜĞÜ SORU İŞARETİ YARATIYOR

“TL'de kırılganlık sürüyor, 7,00'nin üzerini riskli bölge olarak görmeye devam ediyoruz” diyen Ünlü Menkul Değerler DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma’dan Murat Akyol, “Reel faiz desteğinden yoksun olunması özellikle kırılganlığın arttığı dönemlerde TL üzerindeki baskının daha fazla olmasına neden olabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Akyol, rezervlerin düşük olmasına dikkat çekerek “TCMB döviz karşılığı TL swap piyasası işlem limitlerini döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin %30’undan %40’ına yükseltti. Bu adım TCMB'nin döviz rezervlerinin artmasına katkı sağlayacak olsa da swap hariç rezervlerin düşük olması soru işareti yaratıyor” dedi.