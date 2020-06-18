Önlemlere rağmen döviz mevduatlarda yeni rekor

Ekonomi yönetiminin aldığı önlemlere rağmen, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatlarında artış sürüyor.

12 Haziran ile biten haftada yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 202.9 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükseldi. Bir haftadaki artış 904 milyon dolar oldu.

Hükümet, 21 Mayıs’ta altın dahil kıymetli maden alımlarını binde 2’lik kambiyo vergisi kapsamına almış, 24 Mayıs’ta da döviz ve altın alımları için uygulanan bu vergi yüzde 1’e yükseltilmişti. Bankalar için BDDK tarafından Aktif Rasyosu adıyla tanımlanan yeni formül de yabancı para mevduat tutulmasını caydırabilecek şekilde oluşturulmuştu.

ÜÇ HAFTADA 3,6 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Ancak 22 Mayıs tarihinde 199 milyar 293 milyon dolar seviyesinde olan yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları, aradan geçen üç haftada 3 milyar 616 milyon dolar arttı.

Söz konusu artışın 1 milyar 241 milyon doları gerçek kişilerin, 2 milyar 375 milyon doları ise tüzel kişilerin hesaplarındaki artıştan kaynaklandı.

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PANDEMİ DÖNEMİNDE OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLER

Corona virüsü salgını, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomide olağanüstü adımların atılmasını beraberinde getirdi. Türkiye'de son iki yılda gündeme gelen başta döviz işlemleri olmak üzere piyasa mekanizmasına dönük müdahaleler, salgınla birlikte hız kazandı.

Türkiye Ağustos 2018'in ardından iki yıl geçmeden 2020'de salgınla birlikte bir kur şoku daha yaşarken, TL'nin döviz karşısındaki sert değer kaybının önüne geçmek ve ekonomiyi krediler yoluyla canlandırmak için birçok olağanüstü adım atıldı.